A Colo Colo no le basta con Gil y Palestino se aprovecha de su falta de ideas

La escuadra de Quinteros no pudo subirse a la parte alta después de un lapso de búsqueda y otro en el que nunca se terminó de activar.

El golazo de Leonardo GIl al filo del primer tiempo le ofreció muchísimo a Colo Colo: la tranquilidad de un resultado a favor, coronar un lapso en el que ofreció momentos de buen fútbol y poder trasladarlo hacia la resolución en búsqueda de concretar el triunfo y puntos claves para ser líder. De su ventaja y panorama no se aprovechó el Cacique, y de a poco Palestino creció hasta remontar y enredarle la existencia a los retornados estelares, que abandonaron su cuarentena y se sumaron a practicar el jueves.

Relato y estadísticas de Colo Colo -- Palestino

En el frío Monumental, desolado de no ser por el audio grabado de la Garra Blanca, el Colorado -que rápidamente se ganó un lugar en la consideración de Machete- metió un tiro libre matador que agarró una comba imposible para la barrera y Toselli, que poco pudo hacer frente a la genialidad del chilenoargentino, que se fabricó la falta y demostró durante la jornada que puede comandar la manija de la transición defensa - ataque. Aunque le falta ayuda, claro está...

¿Cómo quedó el certamen?

Entró tan frío a jugar el complemento, como con la tarea hecha, que el Árabe estando precedido de generar poco y nada fue encontrando en las los pies de Carlos Villanueva y Luis Jiménez la claridad para trascender. Bruno Romo cumplió con la ley del ex justo en el arranque, tras un cabezazo de Agustín Farías en el que dio rebote Cortés metió el propio a quemarropa, y Misael Dávila conectó un pase con la testa de parte del Piña y superó la marca de Maxi Falcón.

De ahí en más, abundaron las imprecisiones y el Popular lloró un penal del Banana Suárez a Gabi Costa justo antes del 90, que se tradujo en largos minutos de incertidumbre, VAR, una roja a Quinteros y la decisión final de Fernando Véjar de no cobrarlo. Entre reclamos del infraccionado -con un codo del ex Everton- se terminó diluyendo la opción de que los blancos se mantuviesen fuertes hasta el término. El Tino lo cerró manteniéndola muy lejos de Toselli, salió de la zona roja y el Albo se quedó con las manos vacías a esperas de ese tan ansiado salto de calidad que aún no logró.