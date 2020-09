A Colo Colo lo durmieron temprano y nunca despertó en Curitiba

Athletico Paranaense se impuso por dos autogoles de diferencia y se posicionó como el mejor cuadro del Grupo C. El Cacique tiene más obligaciones.

perdió con Athletico Paranaense y resintió sus buenas posibilidades de estar en la fase final de la con una derrota en el papel esperable pero en el desarrollo evitable, ya que pese a inclinarse desde el fútbol contra el Furaçao, acumuló dos autogoles fatales en los primeros 14 minutos y nunca salió del pozo.

Luego de superar a Peñarol, Gualberto Jara -con 6 puntos en el Grupo C- perdió por lesión a Paredes y Barroso, los primeros capitanes, y sin los dos más líderes del capitán sufrió un desgarro tempranero de Pablo Mouche en su primera escalada por la banda y a partir de allí sumó fatalidad tras fatalidad. El córner de Christian lo cabeceó Felipe Campos en contra cuando buscaba apuntarle a gol Pedro Henrique, y en la siguiente de riesgo Cortés dio rebote al disparo de Léo Cittadini y Gabriel Suazo, que se destapó ante los Manyas, pinchó en dirección a red propia un intento de despeje cuando tenía al frente y en carrera a Erick, que no alcanzó a rozar el balón.

El partido se acabó a los catorce minutos.

Más equipos

Sin siquiera buscarlo, porque su presente es precario, ganar era lo imperioso y estaba consumado, el Paranaense se impuso manejando las acciones a su merced a la vez que los espacios del Cacique permitían que Pedrinho, Wellington, Abner, Erick y Christian tirasen a portería. Jara intentó evitar una eventual goleada y lo consiguió cambiando su disposición defensiva en el entretiempo.

Casi nada produjo Colo Colo y se fue sin nada en las manos. No tuvo argumentos para sumar. Tras un primer lapso de Mati Fernández activo pero constantemente en el suelo por las cinco faltas que recibió, el entrenador paraguayo salió más ordenado con César Fuentes como líbero y Campos junto a Chaco Insaurralde de stoppers. En el retroceso, claro está, volvió con cinco, y en el complemento no salió De la Fuente y se lesionó Opazo. Con tiempo para innovar, encontró el orden con Carmona, la claridad con Bryan Soto y arriba apenas pudo brillar -Parraguez sumó dos tiros improductivos mientras Blandi no fue ni el quinto cambio- y la más clara llegó por cuenta de Campos atreviéndose desde 30 metros (que Santos contuvo con seguridad) bordeando el minuto 90, unos 75 desde que ambos clubes demostraron que querían que Rapallini lo terminara ya mismo.

Ver más

Los goles y los números de Paranaense-Colo Colo

Los diez minutos de terror de la lesión y el doble autogol

El plantel albo de 2020

¿Cómo es el fixture popular?