“A Alexis Sánchez habría que preguntarle: ¿Qué querés? Jugar o ganar dinero”

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en Argentina 1978, abordó la actualidad del chileno y el posible arribo de Lautaro Martínez al Barcelona.

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con en 1978 y ex delantero de Fernández Vial, recordó su época de futbolista y, de paso, abordó la actualidad de Alexis Sánchez, que aún no tiene su futuro asegurado en . Esto, debido a que el conjunto lombardo no tendría entre sus planes al máximo artillero histórico de La Roja, por lo que podría regresar a Old Trafford cuando finalice su préstamo en la península.

Para el ex goleador, “Alexis se fue del al y de ahí como que agarró un nuevo aliento. En el no tuvo tantas oportunidades como antes. Entonces hay que preguntarse: ¿A qué vas a jugar, qué querés, jugar al fútbol, entretenerte y pasarla bien o llegar a un club grande, ganar dinero pero no jugar? Es una pregunta que hay que hacerle a todos los jugadores, no solo a Alexis”, lanzó en diálogo con Radio ADN.

Por otra parte, respecto al elenco de la Segunda División del fútbol chileno de ese entonces (1995), sostuvo que “hacía mucho que no escuchaba de Fernández Vial. Es un equipo al que quiero mucho, que merece estar ahí peleando siempre. Pero lo digo de corazón, no de cabeza. Siempre era lo mismo: ‘Si ganamos, pago el asado’ y al final me mataban los indios”, sostuvo entre risas. “Nunca esperé encontrarme con un equipo tan joven y con muchas ganas. Yo vivía en Mendoza, cruzaba para entrenar y volvía”, añadió el otrora atacante.

También Kempes respondió su preferencia por Lionel Messi o Diego Maradona. "Yo. Fui campeón del mundo, goleador y mejor jugador del mundial”.

Finalmente, habló de la posible partida de Lautaro Martínez a Barcelona. "Yo dije: El tren pasa solo una vez por la misma vía y la posibilidad de Lautaro es real. Pero el Barcelona tendría que desembolsar mucho dinero y sus posibilidades hoy son reducidas. Ahora si llega Neymar, puede costar menos. Pero no creo que vaya a pasar al Barcelona en realidad. No creo que vaya a firmar una cláusula con el Inter tampoco, si se quiere ir con el Barcelona", cerró.