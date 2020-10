El Atlético de Madrid apura el mercado acelerando las salidas para poder fichar

El cuadro colchonero apura el cierre de mercado: la llegada de Torreira y Cavani depende de la salida de Lemar, Diego Costa o Herrera

A falta de 72 horas para el cierre de mercado, el sigue acelerando la confección de su plantilla. En el apartado de llegadas, cabe recordar que el cuadro colchonero, al haber excedido su límite de coste de plantilla sólo podrá gastar un 25% de lo que ingrese por sus ventas o por ahorro de fichas de los futbolistas. Tras la llegada de Luis Suárez, la compra definitiva de Yannick Carrasco (27 millones pagados al Dalian) y el traspaso por Ivo Grbic (3.5 millones fijos que podrían ser 6), el Atleti tiene dos puestos a reforzar de manera urgente: un pivote para el centro del campo y un delantero. Y dos claros candidatos, Lucas Torreira y Edinson Cavani.

Lucas Torreira. Existe un acuerdo verbal cerrado de cesión por un año más opción de compra por 18 millones de euros. Ese acuerdo, pactado entre las tres partes, jugador, Atlético de Madrid y , está supeditado a la salida de un jugador del club rojiblanco antes del 5 de octubre. Torreira ya está en Madrid esperando la llamada definitiva para pasar pruebas médicas y firmar su contrato como jugador rojiblanco. Para eso, antes debe salir un futbolista de la plantilla colchonera.

Edinson Cavani. Como avanzó Goal, tiene sobre la mesa una oferta rojiblanca por un año de contrato más otro prorrogable siempre y cuando el Atleti se clasifique para jugar la Champions. El uruguayo estaría encantado de jugar en el Atlético de Madrid junto al Cholo, coincidiendo con compatriotas y amigos como Josema Giménez y sobre todo, Luis Suárez, su compañero de delantera en . La llegada de Cavani sólo podría producirse en el caso de que Diego Costa abandone la disciplina rojiblanca, abonando la ficha del uruguayo con el dinero del actual salario que percibe el de Lagarto.

En el apartado de salidas, completadas la venta de Caio Henrique al As Monaco (8 millones más 2 en variables), la cesión con opción de compra de Rodrigo Riquelme al Bournemouth, la de Santiago Arias por el (3 millones más 12 de posterior compra) y la de Álvaro Morata a la (10 millones de cesión más 45 de opción de compra), hay varios nombres propios en rampa de salida. A saber:

Diego Costa. Por voluntad del futbolista, su continuidad o su marcha está en manos del Atleti y de su agente, Jorge Mendes, que le ha ofrecido a varios clubes. Por ahora, sin éxito. Su alto sueldo, de 10 millones netos por temporada, hacen inasumible la operación para muchos equipos. Acaba contrato en junio de 2021 y salir ahora supondría un alivio en tesorería de 20 “kilos” brutos”. En el caso de que ningún equipo pueda hacerse cargo de un traspaso, cesión con opción de compra, o simple cesión, el Atlético de Madrid podría llegar a un acuerdo para ofrecerle la carta de libertad. Parece muy complicado que salga, porque Simeone sigue contando con él y es uno de sus hombres de confianza. Cavani sólo llegaría si sale Costa.

Thomas Lemar. Se han mantenido conversaciones con Bayern de Múnich y durante estos días. Ambos clubes han explorado la posibilidad de obtener al jugador cedido. El Atleti está pidiendo un traspaso o una cesión con compra posterior. El cuadro colchonero daría el “ok” a una oferta muy parecida a la que hizo la Juventus por Álvaro Morata, cobrando una tarifa de préstamo primero e incluyendo una opción de compra en el contrato. Si sólo llegan ofertas en forma de cesión y el Atleti apenas libera masa salarial con la operación, Lemar seguirá en el Atleti por deseo del Cholo. Lemar percibe 7 millones netos al año, por lo que si sale del club, el conjunto colchonero se ahorraría 21 “kilos” netos por las tres temporadas que le restan de contrato, unos 42 millones brutos que serían un balón de oxígeno para las arcas rojiblancas. Eso, sin contar que hubiese un traspaso.

Héctor Herrera. El mexicano desea salir del Atlético para tener más minutos. Tanto el Atlético de Madrid como sus agentes trabajan para encontrar un nuevo club. No es tarea fácil. Tiene dos años más de contrato y su ficha es de 4 millones de euros netos al año. Se le ofreció al Zenit ruso, que desechó su fichaje. Se baraja su posible regreso al , pero su elevado sueldo es un escollo. En caso de salir, el Atlético se ahorraría 8 millones netos, unos 16 brutos por las dos temporadas que le restaban para estar amortizado.Si sale HH, llegaría Torreira.

Mario Hermoso/ Nehuén Pérez. Uno de los dos seguramente saldrá y el otro, se quedará. El ex del RCD es una de las piezas cotizadas por la , pero el conjunto vasco no llega a las cantidades de dinero que pide el Atleti por su traspaso o su cesión más opción de compra. Si Hermoso no sale del club, el que tiene todas las papeletas para volver a ser cedido es Nehuén Pérez. El central argentino tiene un futuro envidiable y en el Atlético de Madrid se espera muchísimo de él. Tiene un gran cartel y varios equipos ingleses e italianos están muy atentos. Su continuidad o salida no es una prioridad para la economía del club.

Nikola Kalinic, Ivan Saponjic y Víctor Mollejo. Los tres saldrán del Atlético de Madrid en próximas horas. En el caso de Kalinic, el jugador lleva tiempo negociando su salida con el club rojiblanco. Sus mejores opciones son , AS y . Las fórmula elegida sería una cesión con opción de compra. En el caso de Saponjic, el club no desea un traspaso, así que se producirá una cesión anual a un equipo, bien español o bien italiano. Y en el caso de Víctor Mollejo, está sobre la mesa la posibilidad de que se quede o que acabe cerrando su cesión por una temporada al CF, algo que ya hizo público su presidente, Ángel Torres.