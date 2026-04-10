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Viktoria Koeln v 1. FC Kaiserslautern - 3. LigaGetty Images Sport

Traducido por

3.ª división: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y en streaming?

3ª División

En la 3.ª división se enfrentan cada semana numerosos clubes tradicionales, lo que garantiza un gran espectáculo. SPOX te cuenta todo lo que necesitas saber sobre la retransmisión de los partidos.

La 3.ª Liga alemana, probablemente la más emocionante del mundo, lo tiene todo: clubes históricos, récords de afluencia y una lucha constante por el ascenso y el descenso. 

En SPOX te contamos dónde ver los partidos en directo.

Toda la información sobre las retransmisiones de la 3.ª división: ¿Quién emite los partidos en directo por TV y en streaming?

¿Hasta cuándo tiene MagentaSport los derechos de televisión?

La 3.ª Liga sigue en MagentaSport, que emite todos los encuentros en directo y en exclusiva, tanto en TV lineal como en streaming. Conservará los derechos hasta la temporada 2026/27.

Suscríbetedesde 7,95 € al mes.

Algunos partidos se emitirán en abierto en las televisiones públicas regionales. Consulta las webs de WDR, NDR, MDR, BR, SWR y SR para saber cuándo.

Transmite en directo desde cualquier parte del mundo con NordVPN.

Energie Cottbus CigerciGetty Images

3.ª Liga: ¿Quién retransmite los partidos en directo por TV y streaming? - Resumen

DatosInformación breve
OrganizadorDFB
Fundación2008
Equipos

20

Jornadas

38

Jugador con más partidosRobert Müller (348)
Máximo goleadorAnton Fink (136)
Campeón con más títulosVfL Osnabrück y Arminia Bielefeld (2 títulos cada uno)
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