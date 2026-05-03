El Inter se proclamó campeón de Italia el domingo por la noche tras vencer al Parma en un partido discreto.

A los diez minutos, el Inter estuvo a punto de marcar: centro de Nicolò Barella y cabezazo de Denzel Dumfries que se marchó fuera por poco.

Pese a ello, el ordenado Parma creó peligro: Mateo Pellegrino falló una volea clara.

Poco después, tras una rápida combinación, Barella remató al larguero y, en el rebote, Thuram no acertó ante Suzuki.

Sin embargo, justo antes del descanso llegó el 1-0: Zieliński asistieron a Thuram, quien batió al portero con un disparo al segundo palo.

La segunda parte arrancó sin brillo. La ocasión más peligrosa llegó a veinte minutos del final, cuando el suplente Henrikh Mkhitaryan recibió un centro raso de Federico Dimarco ligeramente por detrás y no pudo rematar.

Poco después, Dimarco le sirvió un centro perfecto, pero el lateral derecho remató muy alto.

Llegó el segundo gol y el título quedó asegurado. Mkhitaryan recibió un pase de Lautaro y solo empujó el balón: 2-0.

Parma anotó el 2-2 a cinco minutos del final, pero se anuló por fuera de juego. El Inter también lo intentó, y un disparo de Davide Frattesi fue despejado de forma espectacular.