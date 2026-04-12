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TSV 1860 MünchenGetty Images

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1860 Múnich: toda la información sobre la retransmisión, de un vistazo: ¿Quién emite los partidos del TSV en directo por TV y en streaming?

1860 Múnich
3ª División

El tradicional club 1860 Múnich sigue cautivando a los aficionados al fútbol. Además de competir en la 3.ª división, el equipo de Giesing suele disputar la Copa DFB. En SPOX encontrarás toda la información sobre las retransmisiones de los «Leones».

El TSV 1860 Múnich es uno de los clubes más tradicionales de Alemania y tiene una larga historia en la Bundesliga. Tras una mala racha, los Leones de Múnich descendieron a la 3.ª división, pero siguen siendo muy populares gracias a su ubicación, con el legendario estadio de Giesing, y a una afición muy fiel.

En SPOX te decimos qué canal transmite cada encuentro.

1860 Múnich: ¿Quién retransmite los partidos del TSV en TV y streaming?

Ver al 1860 Múnich en la 3.ª Liga por televisión y en streaming

Los Leones de Múnich llevan varios años en la 3.ª Liga y los derechos de retransmisión pertenecen a MagentaSport hasta la temporada 2026/27, que emite todos los partidos.

Suscríbetedesde 7,95 € al mes.

Algunos partidos de la 3.ª división se retransmiten en la televisión pública regional. Los encuentros en casa del Münchner Löwen los emite Bayrische Rundfunk (BR), mientras que los de fuera suelen cubrirse por otras cadenas regionales. Consulta la información en sus respectivas páginas web.

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3ª División
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1860 Múnich: guía rápida de retransmisiones. ¿Quién emite los partidos del TSV en TV y streaming?

Fundación17 de mayo de 1860
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