¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Bundesliga II
team-logoNúremberg
Max-Morlock-Stadion
team-logoDarmstadt
Heute live Sehen!Heute live Sehen!
Con la colaboración de

1. FC Núremberg vs. Darmstadt hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Núremberg vs Darmstadt
Núremberg
Darmstadt
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga, el 1. FC Núremberg se enfrenta al Darmstadt. Pero ¿dónde se puede ver el partido de hoy en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la cadena oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de transmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: hora de inicio

crest
Bundesliga II - Jornada 11
Max-Morlock-Stadion

El 1. FC Núremberg recibe al SV Darmstadt 98 en el Max-Morlock-Stadion para disputar un duelo de la 2. Bundesliga. Miroslav Klose y su equipo se enfrentan al Darmstadt de Florian Kohfeldt, amenazado por el descenso.

El Núremberg ocupa el segundo puesto de la tabla y llega como claro favorito a este partido. Su último resultado confirma la fortaleza del club: una victoria a domicilio por 3-1 ante el St. Pauli en liga.

El Darmstadt, en cambio, atraviesa una situación difícil. Colista de la tabla, el equipo pelea por cada punto y su trayectoria de las últimas semanas ofrece pocos motivos para el optimismo.

La debacle en casa por 0-4 ante el Karlsruher SC aún pesa. Al menos, el reciente empate 1-1 frente al Magdeburgo apunta a cierta estabilización.

Para el Darmstadt, en Núremberg hay más en juego que tres puntos. Una victoria a domicilio sería una pequeña sorpresa y daría al equipo un respiro que necesita con urgencia en la lucha por evitar el descenso.

A continuación os contamos dónde ver el partido en directo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el 1. FC Núremberg y el Darmstadt?

El 1. FC Núremberg llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, ganó 3-1 a domicilio ante el St. Pauli en liga. Antes había sufrido una derrota por 2-5 frente al Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania y había protagonizado un espectacular 4-4 ante el VfL Wolfsburgo. En total, el Núremberg marcó once goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Darmstadt suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó 1-1 en campo del Magdeburgo en liga. Antes había ganado 2-0 al Elversberg en la Copa de Alemania y sufrido una contundente derrota en casa por 0-4 ante el Karlsruher SC. En esos cinco partidos, el Darmstadt marcó seis goles y encajó siete.

FCN

FCN - Formulario

WOB
D4-4
COT
D1-1
FCK
L0-1
B04
L5-2
FCP
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SVD

SVD - Formulario

COT
W3-1
KSC
L4-0
FCP
D0-0
ELV
W0-2
FCM
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: alineaciones

Núremberg contra Darmstadt alineaciones probables

Manager

  • M. Klose

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: estado de forma

FCN

FCN - Formulario

WOB
D4-4
COT
D1-1
FCK
L0-1
B04
L5-2
FCP
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SVD

SVD - Formulario

COT
W3-1
KSC
L4-0
FCP
D0-0
ELV
W0-2
FCM
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

NúrembergEmpateDarmstadt
1
1
3
Bundesliga II
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
2
Núremberg badge
Núremberg
FCN
0
F
Bundesliga II
Núremberg badge
Núremberg
FCN
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
F
Bundesliga II
Núremberg badge
Núremberg
FCN
1
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
F
Bundesliga II
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
Núremberg badge
Núremberg
FCN
1
F
Bundesliga II
Núremberg badge
Núremberg
FCN
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
NúrembergNúrembergFCN
106312413+1121
W
L
D
D
W
3
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
Greuther FurthGreuther FurthGFT
113441316-313
D
W
L
W
L
9
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
L
D
D
L
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
L
W
L
W
12
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
13
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
14
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
15
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
112361220-89
D
L
L
W
D
17
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
L
W
D
L
D
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google