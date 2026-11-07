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1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

El 1. FC Colonia recibe al Bayer Leverkusen en el RheinEnergieSTADION de Colonia para disputar un duelo de Bundesliga. El derbi del Rin promete emoción: se enfrentan dos equipos en situaciones muy diferentes.

Tras ocho jornadas, el FC ocupa el 14.º puesto de la clasificación y busca estabilidad. En su último partido, los de Colonia lograron al menos un punto con el 1-1 ante el Union Berlin, un resultado al que contribuyó Malek El Mala, que marcó en su debut en la Bundesliga.

Said El Mala, el referente del FC, atraviesa un gran momento de forma y suma ya cuatro goles y una asistencia en nueve partidos oficiales esta temporada. El jugador de 20 años está en el centro de intensas especulaciones sobre su futuro: se dice que el PSG se ha puesto en contacto con Thomas Kessler, dirigente del FC, pero todavía no hay una oferta oficial. El propio El Mala recalcó recientemente que está centrado en su rendimiento con el FC.

El Bayer Leverkusen llega tras una racha irregular en la Bundesliga. Tres derrotas en sus últimos partidos de liga, entre ellas un 2-4 ante el Stuttgart y un 0-3 frente al Hoffenheim, empañan considerablemente el inicio de temporada del conjunto de Leverkusen. El entrenador Carles Martinez busca la regularidad que hasta ahora le ha faltado a su equipo en la Bundesliga.

En Europa, al Leverkusen le va bastante mejor. En la Europa League, el equipo lidera la clasificación con nueve puntos tras tres jornadas, aunque el jueves pasado cayó por 0-1 ante el Marsella. Ibrahim Maza, eje creativo del Leverkusen, ha participado ya en siete goles en doce partidos oficiales y declaró recientemente que fichar por el PSG sería un gran sueño para él.

A continuación, os contamos dónde ver el derbi en directo y qué canales retransmiten el partido.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado en el 1. FC Colonia y el Bayer Leverkusen?

El 1. FC Colonia llega al derbi con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, empató 1-1 con el Union Berlin. Destaca especialmente, por el lado positivo, la victoria por 5-0 ante el Union Berlin en la Copa de Alemania. En total, el FC marcó nueve goles y recibió dos en ese periodo.

El Bayer Leverkusen acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, perdió 0-1 ante el Marsella en la Europa League. Antes había caído 2-4 frente al Stuttgart en la Bundesliga y 0-3 ante el Hoffenheim. Como nota positiva figura el 5-2 contra el Núremberg en la Copa de Alemania. El Leverkusen marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: alineaciones

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1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: balance de enfrentamientos directos

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: las clasificaciones