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Bundesliga
team-logoFC Colonia
RheinEnergieSTADION
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1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen, hoy en directo: ¿quién emite o retransmite el partido por televisión y en streaming?

FC Colonia vs Bayer Leverkusen
FC Colonia
Bayer Leverkusen
Bundesliga

En la Bundesliga, el FC Colonia se enfrenta al Bayer Leverkusen. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosPeacock
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
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1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
RheinEnergieSTADION

El 1. FC Colonia recibe al Bayer Leverkusen en el RheinEnergieSTADION de Colonia para disputar un duelo de la Bundesliga. El derbi del Rin promete emoción: se enfrentan dos equipos en estados de forma muy diferentes.

Tras ocho jornadas, el Colonia ocupa el puesto 14 de la tabla y busca estabilidad. En su último partido, los de Colonia sumaron al menos un punto con el 1:1 ante el Union Berlín, un resultado al que contribuyó Malek El Mala, que marcó en su debut en la Bundesliga.

Said El Mala, el jugador más destacado del Colonia, atraviesa un gran momento y acumula cuatro goles y una asistencia en nueve partidos oficiales esta temporada. El futbolista de 20 años es objeto de intensos rumores de traspaso: al parecer, el PSG se ha puesto en contacto con Thomas Kessler, responsable del Colonia, aunque todavía no hay una oferta oficial. El propio El Mala recalcó recientemente que está centrado en su rendimiento con el Colonia.

El Bayer Leverkusen llega tras una racha irregular en la Bundesliga. Tres derrotas en sus últimos partidos de liga, entre ellas un 2:4 ante el Stuttgart y un 0:3 frente al Hoffenheim, empañan considerablemente el inicio de temporada del equipo. El entrenador Carles Martinez busca una regularidad de la que su conjunto ha carecido hasta ahora en la Bundesliga.

En Europa, al Leverkusen le va bastante mejor. Tras tres jornadas de la Europa League, lidera la clasificación con nueve puntos, aunque el pasado jueves sufrió una derrota por 0:1 ante el Marsella. Ibrahim Maza, eje creativo del Leverkusen, ya ha participado en siete goles en doce partidos oficiales y declaró recientemente que fichar por el PSG sería un gran sueño para él.

A continuación, os contamos dónde ver el derbi en directo y qué canales retransmiten el partido.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el 1. FC Colonia y el Bayer Leverkusen?

El 1. FC Colonia llega al derbi con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, empató 1:1 con el Union Berlín. Destacó especialmente la victoria por 5:0 ante el Union Berlín en la Copa de Alemania. En total, el Colonia marcó nueve goles y encajó dos en ese período.

El Bayer Leverkusen presenta un balance de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, perdió 0:1 ante el Marsella en la Europa League. Antes había caído 2:4 frente al Stuttgart en la Bundesliga y 0:3 ante el Hoffenheim. Entre los resultados positivos figura un 5:2 contra el Núremberg en la Copa de Alemania. El Leverkusen marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

KOE

KOE - Formulario

BMG
W2-1
SGE
L1-0
S04
D0-0
FCU
W5-0
FCU
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
B04

B04 - Formulario

OFI
W0-2
TSG
L3-0
FCN
W5-2
VFB
L2-4
OM
L0-1
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: alineaciones

FC Colonia contra Bayer Leverkusen alineaciones

3-5-2
FC Colonia crest
FC Colonia
KOE
Formación
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
M. SchwaebeM. SchwaebeJ. SchmiedJ. SchmiedJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyT. KraussT. KraussS. SebulonsenS. SebulonsenM. MooreM. MooreB. SosaB. SosaP. Okon-EngstlerP. Okon-EngstlerL. MainaL. MainaS. El MalaS. El MalaM. BuelterM. BuelterM. FlekkenM. FlekkenM. GutierrezM. GutierrezJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaE. TapsobaE. TapsobaM. TillmanM. TillmanA. GarciaA. GarciaE. FernandezE. FernandezA. MoreiraA. MoreiraI. MazaI. MazaP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
3-5-2
FC Colonia

Once inicial

Bayer Leverkusen

Suplentes

Manager

  • R. Wagner
  • C. Martinez
FC Colonia

Lesiones y suspensiones

Bayer Leverkusen

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: estado de forma

KOE

KOE - Formulario

BMG
W2-1
SGE
L1-0
S04
D0-0
FCU
W5-0
FCU
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
B04

B04 - Formulario

OFI
W0-2
TSG
L3-0
FCN
W5-2
VFB
L2-4
OM
L0-1
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

FC ColoniaEmpateBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
F
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
2
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
F
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
1Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
9630299+2021
W
D
W
W
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
W
D
W
D
D
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
W
W
W
L
W
4
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95131916+316
W
L
L
W
W
6
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
L
W
W
D
D
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
L
W
L
W
L
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
W
W
L
L
W
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
D
W
L
W
L
10
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
W
L
L
W
W
11
Mainz 05Mainz 05M05
93151819-110
L
L
L
W
L
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
D
D
W
D
L
13
AugsburgoAugsburgoFCA
9234202009
L
L
D
L
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
15
FC ColoniaFC ColoniaKOE
9234913-49
L
D
D
L
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
D
D
D
W
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
L
D
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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