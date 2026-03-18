Zlatan Ibrahimovic asume un nuevo cargo mientras se prepara para viajar al Mundial de 2026

Al más puro estilo de Zlatan, el anuncio se realizó con su característica seguridad en sí mismo. El vídeo promocional muestra al exjugador del Manchester United y del Barcelona tomando café en una tranquila plaza milanesa, dirigiéndose directamente a los espectadores mientras la temporada de invierno llega a su fin.

En el anuncio, Ibrahimovic dice: «¿Dónde se ha metido todo el mundo? Los Juegos Olímpicos han terminado, pero eso no es motivo para estar tristes y deprimidos. Se estaba bien, ¿no? Animando a vuestros rojos, blancos y azules… todas esas medallas de oro, fue genial. Pero ahora la nieve se está derritiendo y no sabéis qué hacer. Queréis ver a los mejores del mundo. Traigo buenas noticias para el pueblo estadounidense. No solo llega la Copa del Mundo de la FIFA a Fox este verano… también llega Zlatan. Nos vemos pronto y de nada, Estados Unidos».