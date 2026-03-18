Getty Images Sport
Traducido por
Zlatan Ibrahimovic asume un nuevo cargo mientras se prepara para viajar al Mundial de 2026
Un icono sueco de los escenarios estadounidenses
Su presencia garantiza que, aunque Suecia no consiga superar la complicada fase de repesca contra Ucrania y, posiblemente, Polonia o Albania, el «León» seguirá siendo el protagonista indiscutible. La cadena estadounidense Fox Sports reveló el fichaje a través de un anuncio cinematográfico ambientado en Milán, en el que se destacan los 24 años de experiencia de Ibrahimovic y sus 122 partidos con la selección sueca. Con un récord de 62 goles marcados, se erige como la voz definitiva del fútbol sueco para la audiencia estadounidense, que se prepara para un verano histórico.
«De nada, Estados Unidos»
Al más puro estilo de Zlatan, el anuncio se realizó con su característica seguridad en sí mismo. El vídeo promocional muestra al exjugador del Manchester United y del Barcelona tomando café en una tranquila plaza milanesa, dirigiéndose directamente a los espectadores mientras la temporada de invierno llega a su fin.
En el anuncio, Ibrahimovic dice: «¿Dónde se ha metido todo el mundo? Los Juegos Olímpicos han terminado, pero eso no es motivo para estar tristes y deprimidos. Se estaba bien, ¿no? Animando a vuestros rojos, blancos y azules… todas esas medallas de oro, fue genial. Pero ahora la nieve se está derritiendo y no sabéis qué hacer. Queréis ver a los mejores del mundo. Traigo buenas noticias para el pueblo estadounidense. No solo llega la Copa del Mundo de la FIFA a Fox este verano… también llega Zlatan. Nos vemos pronto y de nada, Estados Unidos».
Un evento internacional repleto de estrellas
El vídeo promocional combina instantáneas de los Juegos de Milán-Cortina con momentos emblemáticos protagonizados por estrellas como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland. También muestra a Kylian Mbappé y Christian Pulisic celebrando, junto a la histórica imagen de Lionel Messi besando el trofeo en Catar 2022.
Un nuevo capítulo para el hombre de los 32 trofeos
Este puesto de comentarista supone un paso importante en la carrera de Ibrahimovic tras su retirada como jugador. Desde que colgó las botas, se ha mantenido activo en funciones de asesor, pero este contrato televisivo le devuelve al primer plano del fútbol mundial. Al mostrar ante la cámara el balón oficial de Adidas para el Mundial de 2026, Zlatan confirmó que estará listo para el saque inicial del 11 de junio.
Anuncios