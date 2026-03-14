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Brazilian midfielder Ze Roberto (L) viesAFP
Simone Gervasio

Traducido por

Zé Roberto: «Me pasaba el día haciendo el amor y por la noche jugaba al Crash Bandicoot. Mi fracaso en el Real Madrid se debió a los videojuegos y a los aperitivos»

Los recuerdos del excentrocampista brasileño, ahora convertido en experto en fitness.

Entrevista sincera de Zé Roberto a Globo, en la que repasa su carrera, sus altibajos y muchas anécdotas curiosas. A sus 51 años, tras retirarse del fútbol hace solo 8 años, el exjugador del Bayern de Múnich se ha convertido en un mentor para los jóvenes y en una especie de «fit-influencer» gracias a su físico de culturista, que muestra en las redes sociales, donde aconseja a sus más de 3 millones de seguidores sobre los entrenamientos que deben realizar. 

Tras comenzar en las categorías inferiores del Portuguesa, en 1997 fichó nada menos que por el Real Madrid, que había intuido sus grandes cualidades. En España, sin embargo, el brasileño fracasóen una etapa que estuvo a punto de poner fin a su carrera prematuramente. Tuvo que volver al Flamengo para relanzarse. El Bayer Leverkusen y, posteriormente, el Bayern de Múnich le concedieron una segunda oportunidad, con los que se consolidó en el fútbol mundial. Tras un par de etapas entre el Santos, el Hamburgo y el Al-Gahrafa, el centrocampista puso fin a su carrera entre el Grêmio y el Palmeiras.

  • FLOP AL REAL MADRID

    «Llegué a uno de los clubes más grandes del mundo sin estar preparado mental ni tácticamente. En el aparcamiento solo había coches de lujo. En el vestuario, todos iban de traje y corbata. Yo vestía ropa sencilla. Roberto Carlos bromeó diciendo que pensaban que estaba allí para pintar el vestuario. Luego, en el campo, la intensidad era diferente. No podía seguir el ritmo. No hablaba inglés ni español. No tenía a nadie que me guiara. Fue un shock», afirma.

    El fracaso en Madrid se explica sobre todo por el comportamiento que el brasileño tenía fuera del campo. Él mismo lo recuerda. «Era joven, acababa de casarme, me compré una PlayStation y empecé a jugar hasta el amanecer, a comer mal, a dormir poco. Los videojuegos me trastornaron porque era un chaval: tenía 21 años. Mi mujer también era muy joven, de 18 o 19 años. Uno de mis sueños, además de convertirme en jugador profesional y comprarme un coche, era tener una PlayStation. La compré, pero el juego me causaba mucho estrés. Quería terminar el juego «Crash Bandicoot», pero no lo conseguía. Fue algo que me quitó la concentración y la atención».

    «Me acababa de casar, estaba en la cresta de la ola. Me pasaba los días con mi chica, hacíamos el amor todo el día y, por la noche, jugaba a los videojuegos. Luego me entraba hambre en plena noche. Me comía un montón de galletas. Le decía: «Tráeme una galleta». Me comía una y luego me acababa toda la caja. Después comía aperitivos, bebía refrescos... Empecé a ganar peso sin darme cuenta. Perdí todo mi rendimiento: llegaba al gimnasio a entrenar con ojeras. Fue la única vez que me alejé de mi forma física ideal. Hoy en día las distracciones son diferentes: las redes sociales, la exposición mediática. Si el deportista no tiene concentración, acaba tomando el camino equivocado».

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  • EL PUNTO DE INFLEXIÓN

    Tras ser descartado por el Real Madrid, regresó a Brasil y allí se produjo el punto de inflexión. «Me di cuenta de que la mayoría de las personas que no tenían una familia como punto de referencia acababan fracasando y volviendo atrás. Yo fracasé, volví a casa y luego regresé de nuevo a Europa porque antes no estaba preparado. Cuando volví a Brasil en 1998, cedido al Flamengo, y me quedé allí seis meses, fue entonces cuando pude analizar muchos aspectos que tenía que cambiar para volver a Alemania y quedarme allí mucho tiempo».

  • DECEPCIONES MUNDIALES

    Zé Roberto, pilar de la selección nacional durante años, formó parte de la plantilla de Brasil que quedó segunda en el Mundial de 1998, acabó siendo descartado por sorpresa cuatro años después y luego regresó, como titular, a la Seleção de 2006.

    «¿Arrepentimientos con la selección? Antes los tenía, ahora estoy bien. En el apogeo de mi carrera, no fui convocado para el Mundial de 2002. ¿Estaba decepcionado? Claro, ni siquiera vi un partido del Mundial. Sufrí mucho en ese momento, pero tenía que pasar página porque luego tendría otros cuatro años para recuperar mi puesto. Y lo conseguí. Es muy difícil que un jugador que no formaba parte de un equipo ganador se convierta en titular cuatro años después, en otro Mundial».

    «La decepción sigue ahí por lo de 2006. Si tuviera que señalar, de entre todas las selecciones, ¿cuál habría tenido más posibilidades de ganar el Mundial entonces? ¡Brasil! La cuestión fue que ninguno de nosotros llegó a Alemania en su mejor forma física. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia. ¿Qué equipo tenía dos laterales como Roberto Carlos y Cafú? ¿Qué equipo tenía una defensa con Lucio y Juan, un portero como Dida? ¿Un cuarteto mágico como Ronaldinho, Kaká, Ronaldo y Adriano? No renové mi contrato con el Bayern de Múnich porque pensaba que, con este equipo, nos convertiríamos en campeones del mundo y yo sería un jugador de gran valor en el mercado, como agente libre y campeón del mundo. Ese era mi plan, pero todo se esfumó con la eliminación».

    «No llegamos en plena forma. Ronaldinho era el mejor del mundo desde hacía años, Kaká estaba a punto de convertirse en el mejor del mundo. Roberto Carlos, el mejor lateral del mundo. Cafú, Ronaldo. Por desgracia, ya estábamos en una fase en la que el fútbol no se reducía solo a los nombres, no se reducía solo al talento. El fútbol ya se había vuelto físico, y como no todos estábamos en la cima de nuestra carrera o de nuestro rendimiento, fuimos eliminados en cuartos de final por Francia, que tenía un equipo que, al menos desde mi punto de vista, era inferior, pero físicamente volaba. El propio Zidane fue el mejor jugador de ese Mundial, creo que a los 33 años, en plena forma. Yo llegué a ese Mundial con 32 años. A Zidane, en su posición, no conseguía encontrarlo. Así que se notaba la diferencia, y en ese partido, creo que fue el aspecto físico el que prevaleció. Porque en cuanto al talento, nuestro equipo tenía más.

  • DEJAR EL FÚTBOL

    «Voy a decir algo que nunca le he contado a nadie: lo más difícil en la carrera de un deportista no es tomar la decisión ni saber cuándo retirarse. Para mí, lo más difícil fue decidir retirarme sabiendo que aún podía dar más de mí. Hoy me preguntan si quiero jugar al fútbol. Les respondo: nada, porque lo he dado todo. He dejado lo mejor de mí. El único deseo que tengo hoy es seguir cuidándome, mantener mi estilo de vida y ser un modelo para la nueva generación. Después de dejarlo, sigo siendo una persona muy disciplinada. Doy prioridad a mi alimentación y al entrenamiento diario».

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