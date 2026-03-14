El delantero del Udinese, Nicolò Zaniolo, ha hablado en Diretta Flashscore sobre su carrera, sus sueños y su experiencia en el Udinese.
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Zaniolo: «Udine es el lugar adecuado. Antes era inmaduro, ahora me siento más maduro y no puedo fallar. ¿Roma? No me arrepiento de nada. Y sobre la selección...»
UDINE
«A lo largo de mi carrera he visitado y jugado en muchos grandes clubes de ciudades importantes. Pero creo que Udine, en este momento, es el lugar adecuado para demostrar mi valía. Para crecer como hombre, como persona y como futbolista. Desde que llegué aquí, siento que este es mi sitio. Porque nací en una ciudad pequeña como Udine, La Spezia. Este es mi entorno natural; me sale de forma espontánea. Vivir en una ciudad pequeña, sin distracciones, y concentrarme solo en el fútbol».
«Creo que todo futbolista, en cada fase del juego, debe mantenerse concentrado porque el fútbol no es solo lo que ocurre en el campo. Creo que el 70 % es la vida fuera del campo. Estar tranquilo con la familia, con los amigos, con las personas adecuadas. En Udine he descubierto esto. Estoy muy feliz de estar aquí y de jugar en el Udinese. Es un gran club, sólido. No podría haber tomado una decisión mejor que venir aquí».
PRESIÓN
«Creo que en la carrera de un futbolista hay altibajos. En el pasado sufrí dos lesiones muy graves en la rodilla. Fue difícil, porque cuando te lesionas dos veces, la cosa se complica. En esos momentos descubrí quiénes eran las personas de verdad que se quedaron a mi lado y me ayudaron tanto dentro como fuera del campo. Ahora estoy jugando bien y volviendo a mi nivel. Quiero seguir así. Es el camino correcto».
«Todos los jugadores sienten un poco de presión. Cuando juegas al fútbol, tienes presión en cada partido para mantener la concentración y jugar bien. Es difícil mostrar todo tu potencial cada domingo. Pero ahora he entendido que lo importante es mantener la concentración, tener siempre el sueño y el objetivo en mente. Estoy en el camino correcto y no quiero detenerme. Creo que en mi vida he cometido errores, y lo reconozco. Pero los errores están en el pasado. Ahora hay que vivir el presente y el futuro. Quiero seguir demostrando mi calidad y tener una buena relación con todos. Me siento mucho más maduro ahora. Antes era un poco inmaduro y me distraía fácilmente. Ahora tengo dos hijos, una esposa, una familia. He madurado. Es una responsabilidad. Ya no puedo cometer errores, ni por mi familia ni por mí mismo. Ya no».
LAS EX, LA POSICIÓN Y LA SELECCIÓN NACIONAL
«Creo que el pasado ya es pasado. Quiero mucho a Roma porque mi mujer es de allí, mi primer hijo es de allí y me encanta la ciudad. Me han dado mucho cariño. En la vida, toda historia tiene un final. No me arrepiento de nada. Espero que en el futuro las cosas vayan mejor. Quiero vivir en Roma en el futuro porque mi mujer quiere vivir allí. No tengo nada en contra del club ni de la afición. Siempre los apoyaré. ¿Volveré? En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, pero ahora estoy centrado en el Udinese. Estoy centrado en alcanzar mi sueño y nuestro sueño. Ahora quiero seguir así, jugar bien, ayudar y apoyar al equipo, seguir al entrenador y al presidente que trabajan por este fantástico club. Además, mi gran sueño es jugar el Mundial con Italia. Es uno de mis mayores objetivos y sueños».
«¿Contacto con Gattuso? Todavía no, pero sé que él sigue a todos. El Mundial es muy importante para cada país y cada jugador. Es fundamental clasificarse. En marzo tenemos dos partidos muy importantes. Sé que si juego bien, quizá llegue la llamada. Creo en ello. No he hablado con él, pero sé que nos sigue todos los domingos».
«¿Una nueva posición como delantero? Sí, creo que es una posición en la que puedo demostrar mis cualidades. Soy un jugador al que le gusta la libertad, tener el balón, ayudar al equipo, correr, defender y atacar. Tener espacio para llevar el balón hacia la portería es una de mis mejores cualidades. El entrenador lo ha entendido, y estoy muy contento de jugar para él y para el equipo».