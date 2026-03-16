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«¡Yo no lo maté!» - Antonio Rüdiger se defiende de las reacciones «exageradas» por el rodillazo en la cara de la estrella del Getafe en la derrota del Real Madrid
Rudiger responde a las críticas
El defensa central ha sido objeto de duras críticas por parecer que le dio un rodillazo en la cara al rival en la derrota por 1-0 ante el Getafe el 2 de marzo, sin que el árbitro le sancionara. En declaraciones previas al crucial partido de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Manchester City, Rüdiger insistió en que, aunque las imágenes no dejaban en buen lugar, sus intenciones nunca fueron maliciosas.
Rüdiger declaró a los periodistas: «Todo el mundo vio las imágenes y fueron terribles, pero si ves la jugada en sí, no voy a discutir, pero no lo maté».
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Acusaciones de exageración y de intencionalidad
A pesar de las críticas, Rüdiger cree que el debate público ha caído en la exageración. Argumentó que su estilo de juego físico suele ser malinterpretado por quienes lo observan desde fuera del campo. Añadió: «No creo que se deba exagerar el contacto. Si hubiera tenido esa intención, él no se habría levantado del suelo».
El exjugador del Chelsea insistió en que no pretendía lesionar a su rival, afirmando: «Nunca fue mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo unos límites que no traspaso; por eso creo que las declaraciones son un poco exageradas, pero no deberíamos seguir con esto porque todo el mundo lo vio».
Presiones externas y errores arbitrales
La polémica se avivó aún más por el propio Diego Rico, quien sugirió tras el partido que él habría recibido una sanción de diez partidos si los papeles se hubieran invertido. Rico afirmó que el incidente fue un acto deliberado de agresión tras un altercado previo sobre el terreno de juego. La indignación del defensa del Getafe fue compartida por diversas figuras de los medios de comunicación, que describieron la entrada como una de las más brutales jamás vistas en la división. Aunque los árbitros permitieron que el partido continuara, la opinión generalizada en toda la liga fue que el Real Madrid se había beneficiado de una buena dosis de suerte por la falta de intervención del VAR en el Santiago Bernabéu.
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El veredicto definitivo de la CTA
Para reforzar las críticas, la Comisión Técnica de Árbitros (CTA) de La Liga acabó admitiendo que se había cometido un error. Durante su programa «Review Time», la CTA reconoció que tanto el árbitro sobre el terreno de juego como la sala del VAR no identificaron correctamente lo que consideraban conducta violenta. Concluyeron que a Rüdiger se le debería haber mostrado una tarjeta roja directa por la acción.
La CTA declaró: «Para la CTA, se trata de una conducta violenta, ya que el jugador del Real Madrid se lanza con la rodilla contra un rival que yace en el suelo, sin posibilidad de disputar el balón. Al tratarse de una jugada no vista por el árbitro y constituir un error claro y manifiesto, el VAR debería haber recomendado una revisión en el monitor para sancionarla con una tarjeta roja directa por conducta violenta». A pesar de esta admisión, el resultado del partido se mantiene y Rudiger sigue disponible para el equipo de Álvaro Arbeloa.
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