En el debate sobre Nagelsmann, centrado en su clasificación del delantero del Stuttgart Deniz Undav como «joker», Hamann fue claro en el programa de Sky«Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk»: «En un Mundial hay que mantener contentos a todos los jugadores y unir al equipo. Para mí, dividir al equipo en grupos es contraproducente, porque si estás en el grupo tres, solo juegas si se lesionan los de arriba. O sea, puedes hacer lo que quieras, como Undav, pero como mucho serás suplente».
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«Yo no habría fichado a Julian Nagelsmann en aquel entonces»: un exjugador de la selección nacional critica al seleccionador
Undav es el máximo goleador alemán de esta temporada, pero Nagelsmann reiteró durante el último parón internacional que no planea incluirlo como titular en el Mundial. Además, consideró «poco probable» que más goles en la recta final cambien esa decisión.
«Tenemos un principio de rendimiento», se extrañó Hamann: «No entiendo que se tome una decisión definitiva tres meses antes. Nunca he visto algo así, ni siquiera en otros países. Al fin y al cabo, uno se está quitando la posibilidad de hacer cambios en el equipo».
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Hamann: Hay cuatro selecciones europeas más fuertes que Alemania
Hace dos años, en la Eurocopa que Alemania organizó en casa, Nagelsmann contaba con veteranos como Toni Kroos e Ilkay Gündogan, quienes le «quitaron algo de presión a la hora de tomar decisiones». Ahora no tiene jugadores así.
Por eso, Hamann pronostica un futuro sombrío y sitúa solo a cuatro selecciones europeas por encima de la de la DFB: «Inglaterra, Francia, Portugal y España, por ejemplo, son mejores que nosotros. Además, Julian Nagelsmann ya le advierte a un tercio de la plantilla que no jugará. Esos jugadores viajarán con poca motivación y tal vez piensen: “Probablemente no seremos campeones del mundo. Quizá no estaría mal volver a casa una semana antes”».
Oliver Kahn (56), excompañero de club y selección de Hamann, coincide: «Es difícil ganarse a los jugadores así». El subcampeón del mundo en 2002 añadió: «Julian Nagelsmann no enfatiza tanto la mentalidad como el sistema y la distribución clara de roles. No se guía por el principio de rendimiento: juega quien mejor encaja, no quien más destaca. No creo que haya que arrasar con todo. Un Mundial se gana más con mentalidad y espíritu de equipo que con un sistema».
Hamann sobre Nagelsmann: «Quizás debería empezar a ir más al estadio»
Hamann aconseja a Nagelsmann que visite más los estadios para conocer a los jugadores: «Debería ir más al estadio; es cuestión de respeto. El martes no estuvo en Madrid para Bayern-Real ni el miércoles en París para Liverpool-PSG. Tampoco ha visto en persona a Yann Aurel Bisseck (Inter de Milán) ni a Kevin Schade (FC Brentford). «Por televisión solo se ven veinte metros del campo; no hay atajos hacia el éxito, hay que ser riguroso. ¿Quién faltó al Mundial de Clubes el verano pasado? Nuestro seleccionador».
Concluye: «Yo no habría fichado a Julian Nagelsmann en aquel momento».
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El balance de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional
Partidos 31 victorias 19 Empates 6 Derrotas 6 Diferencia de goles 70:33 Promedio de puntos 2,03