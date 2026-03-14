Yildiz, continuidad y portería a cero: la Juventus aprovecha el calendario y respira aire de Champions. ¿Di Gregorio en el banquillo? Perin, una apuesta segura como titular

La Juve gana y pasa una noche, al menos una noche, en la zona de la Liga de Campeones.

A la espera del Como-Roma más que del Lazio-Milan, los bianconeri disfrutan, por este orden: 1) el super Yildiz; 2) la continuidad en el juego; 3) la portería a cero. Como si fueran la medalla de oro, la de plata y la de bronce, son tres cualidades complementarias que dan confianza de cara al futuro de la Juve.

Una vez pasada la tormenta de los resultados negativos, la Juve aprovecha el calendario para volver a respirar el aire del cuarto puesto, fundamental para el año que viene.