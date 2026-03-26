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Redazione Calciomercato

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Yes Cup 2026: vuelve a Milán el mayor torneo internacional de fútbol juvenil de Semana Santa de Italia

Milán se prepara para acoger una vez más la Yes Cup, el mayor torneo internacional de fútbol juvenil de Semana Santa en Italia, que en 2026 celebrará su quinta edición.

Cada vez más internacional, con mayor participación y más capaz de involucrar a la ciudad: la Yes Cup volverá a los campos del 2 al 5 de abril de 2026, en el tradicional periodo de las vacaciones de Semana Santa.

Serán 16 los centros deportivos de Milán y del área metropolitana listos para acoger los partidos de un evento que sigue creciendo año tras año.



  • CIFRAS EN AUMENTO

    Las cifras reflejan mejor que cualquier palabra la evolución del torneo organizado por AL2 Sport.

    En 2026 habrá 26 países representados, frente a los 18 de la edición anterior. Entre las novedades destacan Japón, Hong Kong, Arabia Saudí, Chile e Islandia, lo que confirma el carácter cada vez más global del evento.

    También crece el número de equipos participantes: serán 272, frente a los 176 de la última edición.

    Los equipos se dividirán en 14 categorías —10 masculinas y 4 femeninas— desde Sub-8 hasta Sub-19.

    En total se disputarán 618 partidos a lo largo de los cuatro días de torneo, con más de 4.500 jóvenes atletas listos para vivir una experiencia deportiva y humana única.

    • Anuncios

  • ITALIA Y EL MUNDO EN MILÁN

    La Yes Cup es un encuentro entre culturas, deporte y territorios.

    Junto a los numerosos equipos europeos e internacionales, Italia sigue siendo la gran protagonista, con muchas regiones representadas: Lombardía, la anfitriona, Piamonte, Emilia-Romaña, Véneto, Friuli-Venecia Julia, Toscana, Las Marcas, Umbría, Apulia y Sicilia.

    Habrá 49 equipos procedentes del extranjero, con delegaciones de todo el mundo que traerán a Milán diferentes idiomas, tradiciones y culturas, unidas por la misma pasión por el fútbol.

  • CEREMONIA INAUGURAL EN SAN SIRO

    Tras el gran éxito del año pasado, la ceremonia inaugural volverá a celebrarse en el Estadio Giuseppe Meazza, la «Scala del fútbol». La primera grada roja del estadio se teñirá con las banderas de los países participantes, dando vida a una gran fiesta internacional del deporte juvenil en la que participarán cerca de 9.000 personas entre atletas, familias, personal y invitados.

    Un escenario simbólico también de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, en los que San Siro será uno de los lugares protagonistas durante las celebraciones olímpicas.

    Los encargados de animar la velada serán Gli Autogol, uno de los creadores deportivos con más seguidores en Italia, junto con Radio Number One, socio mediático del evento, que acompañará al público con música, animación y conexiones en directo. Tampoco faltarán invitados y protagonistas del fútbol de hoy y de ayer.

    La sala ejecutiva del primer anillo rojo estará dedicada a los patrocinadores y socios que apoyan el evento y siguen invirtiendo en el deporte juvenil.

    Niños y jóvenes de todo el mundo se unirán así por una única pasión: el fútbol, con un balón que se convierte en instrumento de encuentro, amistad y convivencia, sin barreras y sin discriminaciones.

  • LOS SOCIOS DE LA YES CUP

    El crecimiento de la Yes Cup es posible también gracias al apoyo de empresas y entidades que comparten los valores del deporte, la educación y la convivencia.

    Entre los socios de la edición de 2026 del evento, promovido por CSAIn Lombardia, se encuentran S. Bernardo, Edilkamin, Go2Pro, Balconi, Ca’ di Rajo, Edison, Festina Orologi, GioiaPura – Migio, Checkpoint, Cantun Bakery & Bistrot, Grandi Forni Italiani, IH Hotels, Goleador, San Carlo con Unica Chips, SVE, AIS e Italian Taste Experience

    Una red de empresas e instituciones que ha decidido apoyar el evento y respaldar de forma concreta el desarrollo del deporte juvenil.


  • PROYECTO SOLIDARIO

    La Yes Cup no es solo deporte, sino también compromiso social e inclusión.

    Para la edición de 2026, el torneo renueva su proyecto solidario: por cada gol marcado se donará 1 euro a la Fundación Laureus Italia, transformando las emociones en el campo en oportunidades concretas para muchos jóvenes y garantizándoles la posibilidad de practicar deporte.

    La Fundación Laureus Italia promueve el deporte como herramienta educativa y de inclusión social, ofreciendo actividades deportivas y educativas gratuitas a niños y jóvenes procedentes de entornos socioeconómicos vulnerables y contribuyendo a reforzar la integración y la cohesión en las comunidades.



  • CATEGORÍAS Y EQUIPOS

    Las categorías participantes:



    Sub-17: 16 equipos

    Sub-16: 20 equipos

    Sub-15: 20 equipos

    Sub-14: 20 equipos

    Sub-13: 32 equipos

    Sub-12: 20 equipos

    Sub-11: 24 equipos

    Sub-10: 24 equipos

    Sub-9: 24 equipos

    Sub-8: 16 equipos

    G19: 12 equipos

    G17: 12 equipos

    G15: 20 equipos

    G13: 12 equipos




    Países participantes:

    Italia

    Escocia

    Países Bajos

    Dinamarca

    Polonia

    Inglaterra

    Alemania

    Suiza

    Islandia

    Hong Kong

    EE. UU.

    Bélgica

    Chile

    Noruega

    Francia

    Japón

    Irlanda

    Grecia

    Eslovaquia

    Montenegro

    Arabia Saudita

    Lituania

    Luxemburgo

    Finlandia

    Austria

    Serbia


    Algunos equipos profesionales presentes


    Serie A Femenina

    Inter Women

    Como Women

    Parma Women


    Serie B Femenina

    Como 1907

    Brescia Femenino


    Serie A Masculina

    Como 1907


    Serie Lega Pro Masculina

    Pro Patria    


    Equipos de la región de Lombardía presentes:

    Sesto 2012

    Città di Opera

    Rogoredo 84

    Folgore Legnano

    AC Mazzo 80

    San Giuliano City

    Briantea

    Lena Academy

    Buccinasco

    Viscontini

    Vibe Ronchese

    Victor Rho

    Garlasco

    Pozzuolo

    Magenta

    Centro Schiaffino

    Academia Pavese

    Zibido San Giacomo

    Villapizzone

    Legnarello

    Seregno

    Paullese

    Luino

    Borghetto Lodigiano

    Cisanese

    Albuzzano

    Polisportiva Vogherese

    SS Martiri

    Cimiano

    Folgore Caratese

    Vigor Academy Senago

    Castellanzese

    Real Trezzano

    Fanfulla

    Vela Mesero

    Baggio II

    Morazzone

    Palazzolo

    Pontevecchio

    AL2 Sport

    Liscate

    Pioltellese

    Cesate

    Santo Stefano Ticino

    Accademia Borgomanero

    Biassono

    Club Milán

    Inverigo

    San Vittore Locate

    San Colombano

    Luisago Grandate

    Quinto Romano

    Gambolò

    Airoldi

    Rondinera

    Orobica

    Rhodense

    Pro Sesto

    Arsaghese

    Lecco Femenino

    Cb Academy

    San Bernardo