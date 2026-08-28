Al dirigirse a los medios tras el triunfo histórico, Toure subrayó que las jugadoras y el cuerpo técnico merecían todo el mérito por su resiliencia. También rindió homenaje a la entregada afición, que soportó un viaje en autobús de cuatro horas para convertir el partido a domicilio en un ambiente de casa.

«Les dije a las jugadoras antes del partido: “Escuchad, han venido por vosotras, haced que se vayan a casa contentos”», reveló Toure. «Eso es lo único que esperaba de ellas, y lo cumplieron. Las jugadoras estuvieron fantásticas hoy.»