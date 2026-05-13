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Yan Diomande se muestra «motivado» por los rumores de su fichaje por el Liverpool y habla sobre su futuro
Diomande se pronuncia sobre el interés de Anfield
El internacional de Costa de Marfil ha atraído el interés de varios grandes clubes europeos, y, según informes, Liverpool es el principal candidato a ficharlo. A pesar de los rumores sobre un posible traspaso a la Premier League, Diomande mantiene los pies en la tierra y usa esas especulaciones como motivación para mejorar su rendimiento en el campo.
«Te hace sentir feliz y te motiva a dar más», declaró Diomande a los periodistas al ser preguntado por el interés de los Reds y otros clubes de élite. «No pienso mucho en eso; me concentro en jugar al fútbol y dejo lo demás en manos de mis representantes. Que hablen de uno motiva, pero estoy centrado».
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Compromiso con la causa de Leipzig
Tras fichar por el Leipzig procedente del Leganés por 20 millones de euros (17 millones de libras) el verano pasado, el joven quiere demostrar su gratitud al club que le dio la oportunidad. Con un contrato hasta 2030, el equipo alemán está en una posición sólida y Diomande se siente leal a la organización que le apoyó en su paso a la Bundesliga.
“Mi contrato aquí es hasta 2030, así que me quedan cuatro años más”, explica Diomande. “¿Qué pasará después? No lo sé. Soy jugador del Leipzig y nunca olvidaré esta oportunidad. El club no solo me ha ayudado en el campo, sino también con mi familia; por eso, lo único que puedo hacer es darlo todo cada día».
Un rápido ascenso a la cima
La trayectoria de Diomande ha sido extraordinaria: de la Academia DME a La Liga y luego a la Bundesliga en poco tiempo. Esta temporada ha marcado 13 goles y dado nueve asistencias, lo que justificó que el Leipzig activara su cláusula de rescisión. A pesar del éxito, el joven se mantiene humilde.
«Antes nadie me conocía y 20 millones de euros es mucho dinero», admitió el extremo. «Fue un gran riesgo para ellos y les doy las gracias por ello. Como he dicho hoy, vamos por buen camino, pero esto no ha terminado. Debemos seguir adelante, seguir trabajando duro. «Primero agradezco a Dios: este año ha sido increíble. Jugué la Copa Africana de Naciones con 19 años, la eliminatoria mundialista, la Bundesliga y ahora voy al Mundial. Estoy orgulloso de mí y agradecido al club por esta oportunidad».
- AFP
El futuro sigue en manos del representante.
Aunque el jugador se siente cómodo en Alemania Oriental, fuentes consultadas por ESPN aseguran que una oferta millonaria del Liverpool podría forzar su salida del Leipzig. Diomande prefiere dejar la gestión de su carrera a su equipo de asesores para centrarse en el Mundial y en su crecimiento deportivo.
«Es muy fácil cuando tienes un buen equipo a tu alrededor», señaló Diomande. «Solo tienes que trabajar y ellos se encargarán de todo, porque lo único que puedo controlar es jugar al fútbol».
Con los ojos del mundo sobre él en el torneo de este verano, se espera que su valor y la lista de pretendientes sigan creciendo.