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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Mohamed Saeed

Traducido por

Yan Diomande, objetivo del Liverpool, revela que una actual superestrella ha reemplazado a Cristiano Ronaldo como su inspiración, mientras se habla de un traspaso a la Premier League valorado en 100 millones de euros

Y. Diomande
C. Ronaldo
Liverpool
Premier League
Paris Saint-Germain
Ligue 1
RB Leipzig

Yan Diomande, figura del RB Leipzig, habló sobre su crecimiento como jugador, mientras clubes europeos luchan por ficharlo este verano. El extremo marfileño, uno de los delanteros más peligrosos de la Bundesliga, es codiciado por Liverpool y París Saint-Germain.

  • Los ídolos cambiantes y la búsqueda de la grandeza

    «Antes admiraba a Cristiano Ronaldo y a R9, pero ahora sigo a jugadores como Vini y Mbappé», dijo Diomande a Sky Sports. «Me fijo en quienes juegan en mi misma posición para aprender de lo bueno que hacen y replicarlo en el campo».

    Sus palabras reflejan su intención de seguir el ejemplo de la actual élite de extremos, lejos de los roles centrales de sus antiguos héroes.

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  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG DIMITRIOS GIANNOULIS AUGSBURG Getty Images

    El ascenso de Diomande, fruto de su esfuerzo

    A pesar de su meteórico ascenso, este joven de 19 años reconoce que aún le queda mucho por mejorar y se muestra humilde respecto a su contribución durante una temporada en la que ha destacado. «Soy humano. Puedo cometer errores. Si no has hecho un buen partido, hay que reconocerlo y trabajar duro para el siguiente. He hecho muchos partidos de mierda esta temporada», añadió.

    Este enfoque en la mejora constante le ha llevado a registrar estadísticas increíbles, como 118 regates completados —el mejor registro de la liga—, mientras sigue esforzándose por mejorar un 1 % cada día.

    Su humildad resulta entrañable y cada frase motiva: «A veces es bueno tener presión. Hay que darlo todo, cada día, cada minuto, cada segundo. Mejorar un 1 % diario».


  • La pugna por un fichaje de 100 millones de libras

    El Liverpool lleva tiempo viendo a Diomande como el recambio ideal de Mohamed Salah, pero ahora compite con un club de París. El marfileño ya mostró su cariño por los Reds en TikTok: «Quiero jugar en el Liverpool. Mi padre sueña con verme jugar en Anfield algún día. Ese es también mi sueño, y quiero hacerlo realidad».

    Sin embargo, la realidad financiera del acuerdo es desalentadora. RB Leipzig, con el jugador bajo contrato hasta 2030, pide unos 100 millones de euros y asegura que Diomande seguirá en el club la próxima temporada, más allá de las cifras que circulan.

  • Yan Diomandegetty

    Sueños de Mundial con los Elefantes

    Antes de cualquier drama sobre su traspaso, la prioridad de Diomande es el Mundial con Costa de Marfil. «Quiero ayudar a mi país a llegar lo más lejos posible», afirmó. En la fase de grupos, los Elefantes se medirán a Alemania, encuentro en el que Diomande se enfrentará a varios rivales y compañeros de liga.

    En Toronto se medirá a su capitán en el Leipzig, David Raum. «Es mi capitán. A veces nos retamos: "te voy a matar" o "voy a hacerte esto...", pero seguimos siendo amigos», dijo Diomande. «Será bueno enfrentarnos e intercambiar camisetas. Va a estar bien».