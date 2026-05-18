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Yan Diomande, objetivo del Liverpool, confirma que se queda en el RB Leipzig tras una exitosa primera temporada
La Liga de Campeones, clave para la permanencia del Leipzig
A pesar del interés de la Premier League, Diomande ha aclarado que su futuro inmediato está en el Red Bull Arena. El extremo marfileño, uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa, recordó que su contrato con el club alemán vence en 2030.
Liverpool lo seguía, pero él prefiere seguir en la Champions con el club alemán. Al ser preguntado por su futuro inmediato, respondió a Kicker: «Sí, me quedo». Tengo contrato con Leipzig y disfruto jugando aquí. Nadie sabe el futuro; todos tenemos ambiciones, yo incluido. Mi sueño es jugar al más alto nivel posible».
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Temporada de debut récord, ya recompensada.
Su continuidad se confirma tras recibir el premio al Novato de la Temporada 2025/26, lo que destaca su gran impacto en la Bundesliga. Venció a Luka Vuskovic, del Hamburgo, e Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen.
Sus números en la Bundesliga lo confirman: 12 goles y 8 asistencias, solo superado por Christoph Baumgartner en el Leipzig. Diomande se ha erigido en el motor del ataque y, además, gana el 55 % de sus duelos, lo que muestra su gran capacidad física.
Elentusiastas elogios del entrenador Ole Werner
El entrenador del Leipzig, Ole Werner, ha elogiado a su joven estrella durante todo el año. Destaca su ética de trabajo y versatilidad, claves en su adaptación al once. La habilidad de Werner para sacar el máximo de Diomande ha marcado la temporada del Leipzig y refuerza el deseo del jugador de quedarse.
«Mantiene al rival en vilo, ayuda en defensa y se lanza al ataque... es muy completo», declaró Werner a principios de temporada. «Tiene un gran carácter, es un buen chico y un talento extraordinario».
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El impresionante ascenso de Diomande
Cuando Diomande llegó al RB Leipzig el verano pasado, firmó un contrato de cinco años que le vincula al club de la Bundesliga hasta 2030. Su rápida evolución no solo le ha consolidado como uno de los talentos más prometedores del Leipzig, sino que también le ha convertido en un nombre reconocido a nivel mundial, ya que ningún otro jugador del mundo ha registrado un mayor aumento de su valor de mercado desde el verano pasado.