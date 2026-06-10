Yan Diomande, Gilberto Mora y 10 posibles revelaciones del Mundial de 2026

Para algunos, este Mundial puede lanzar sus carreras al estrellato. La historia está llena de jugadores desconocidos que, tras brillar en la competición, se convirtieron en estrellas.
Desde Salvatore Schillachi hasta James Rodríguez, ver cómo un jugador se convierte en estrella ante el mundo es emocionante y muy difícil de predecir. ¿Quién podía imaginar que Sofyan Amrabat destacaría en 2022?
En cualquier caso, no sería la previa del Mundial si en GOAL no intentáramos al menos seleccionar a algunos jugadores menos conocidos con los que los aficionados podrían acabar familiarizándose mientras siguen el torneo en Norteamérica. Aquí tienes 10 que creemos que deberías conocer: