Getty Images Sport
Traducido por
«Ya veremos»: el lateral izquierdo alemán no descarta fichar por el Bayern antes del Mundial
El Bayern sigue de cerca a una joven promesa del Frankfurt
Según el Abendzeitung, el Bayern quiere fichar al lateral izquierdo del Eintracht, Brown, para sustituir al lesionado Alphonso Davies. El defensa de 22 años ha brillado en la liga, se ha consolidado en su club y ha entrado en la lista de Nagelsmann para el Mundial.
- AFP
Brown se pronuncia sobre el interés de Múnich
Al preguntársele sobre el interés del Allianz Arena, el defensa prefirió no cerrar puertas sobre su futuro inmediato.
«He leído esas noticias, pero ahora quiero centrarme en el Mundial», afirmó Brown. «Después ya veré qué pasa. Ahora toda mi atención está en la Copa. Me siento muy bien aquí, tengo amigos y me he adaptado de maravilla».
- Getty Images Sport
Nagelsmann prevé un torneo espectacular
El meteórico ascenso del defensa nacido en Amberg incluye una experiencia crucial en la Liga de Campeones, donde neutralizó al joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, en diciembre. Su enorme potencial fue resaltado por el seleccionador Nagelsmann al anunciar la convocatoria.
«A veces creo que ni tú mismo sabes lo bueno que eres, de lo que eres capaz, qué capacidad atlética y qué creatividad tienes, ni lo brillante que eres a la hora de encontrar tu posición», dijo Nagelsmann. «Puedes tener un Mundial realmente, realmente fantástico».
- Getty Images Sport
La valoración pone en peligro la búsqueda de un traspaso
Un gran torneo en Estados Unidos podría elevar el valor de Brown por encima de los 60 millones de euros, cifra similar a la sorpresiva transferencia de Nick Woltemade del Stuttgart al Newcastle el verano pasado.
Con solo tres partidos internacionales desde su debut absoluto en noviembre, el joven competirá de inmediato con David Raum por un lugar en el once. No le preocupa la posición táctica y afirma con entusiasmo: «No me importa si juego a la izquierda o a la derecha, ¡quiero jugar en cualquier sitio!».