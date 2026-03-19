«Ya veremos»: Cristian Romero se muestra sincero sobre su futuro en el Tottenham tras la eliminación de la Liga de Campeones

La victoria del miércoles contra el Atlético llega tras el empate contra el Liverpool en la Premier League, dos resultados que indican que los Spurs están mejorando bajo la dirección de Tudor. Se le preguntó al entrenador del Tottenham por el estado de forma de su equipo y considera que la lucha por evitar el descenso se prolongará hasta las últimas semanas de la temporada.

«Por supuesto que hemos mejorado en los dos últimos partidos, pero como dije hace dos partidos, es imposible juzgar estos dos encuentros, porque lo que ocurrió en los primeros 20 minutos contra el Madrid no tiene nada que ver con el entrenador, el equipo, la táctica o el entrenamiento», declaró a los periodistas.

«No tiene nada que ver. Creo que contra el Crystal Palace, en el partido anterior, íbamos ganando 1-0 y teníamos el control total del partido; la tarjeta roja tampoco tuvo nada que ver. En el fútbol, necesitas confirmarlo cada día, cada día, cada día, cada domingo. El domingo hay un partido importante, como sabemos, pero aún no decidirá nada. Como dije antes, todo se decidirá en los dos o tres últimos partidos, creo».