«Por supuesto, es un partido especial», dijo Kimmich durante la rueda de prensa, y a continuación explicó por qué lo es especialmente para él. «Ya estuve aquí de niño para ver el estadio. Ni siquiera había partido, y ya entonces uno tenía la sensación de “Vaya, qué grande es esto”. Que unos años más tarde uno juegue aquí es algo muy especial», explicó. «Son esos momentos por los que uno entrena duro cada día», añadió.