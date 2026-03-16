¿¡Ya van a despedir a Liam Rosenior?! La directiva del Chelsea tiene «graves preocupaciones» sobre el entrenador de los Blues y podría dar una nueva sorpresa cambiando de nuevo de entrenador

Aunque el club no ha hecho ninguna declaración oficial, las voces internas apuntan a que se está gestando una división en torno al futuro del entrenador. Según algunas informaciones, varios responsables clave creen que Rosenior podría no seguir en el banquillo al inicio de la próxima temporada. Esta presión interna se ve amplificada por la frustración manifiesta de la afición, que está cada vez más harta de los constantes cambios en el banquillo. Las «serias preocupaciones» mencionadas por fuentes internas del club en el informe deSky Sports se centran en la percepción de una falta de progreso en el estilo de juego y en la incapacidad del equipo para conseguir resultados contra sus rivales directos en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.