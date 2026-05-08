En este tipo de análisis, la vasta cantera de jóvenes promesas se ha vuelto demasiado transparente. Todos los grandes clubes, incluido el BVB, llevan tiempo siguiéndolo. Ya en verano de 2023, cuando aún le quedaban dos años de contrato en las categorías inferiores del París Saint-Germain, el Dortmund lo tenía fichado. Un año después, el Bayer Leverkusen intentó contratarlo sin éxito. En marzo, el entonces director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, lo observó en el Allianz Stadion de Viena.

Con Gadou, de 1,95 metros, los westfalianos incorporan un defensa que, a su edad, «ya está más avanzado que Dayot Upamecano en su momento», según Michael Unverdorben, subdirector de deportes de Salzburger Nachrichten. En una entrevista con SPOX añade: «Sin duda es el mejor central de Salzburgo. Siempre se supo que sería un gran fichaje: tiene cualidades increíbles y enorme potencial. Es fuerte en el uno contra uno y en el juego aéreo; reúne todo lo que se exige a un defensa de talla internacional».

Los austriacos ya lo habían advertido en 2024: pagaron diez millones de euros, una cifra inusualmente alta, para traer al entonces joven de 17 años de París a Salzburgo. Solo su futuro compañero Karim Adeyemi costó más a esa edad: 100 000 euros más en 2018.