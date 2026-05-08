Las expectativas eran altas cuando el City pagó unos 46 millones de libras por el fichaje de Reijnders, procedente del AC Milan. El centrocampista holandés fue titular al principio, pero su protagonismo ha caído en los últimos meses.

Desde febrero ha perdido protagonismo: ha sido suplente en seis de los últimos nueve partidos y no juega en la Premier desde el 14 de marzo. Esta caída ha avivado rumores de salida en verano, y ya hay intermediarios sondando clubes interesados.