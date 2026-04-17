¡Ya se ha recibido una oferta concreta! ¿Debe el FC Bayern de Múnich preocuparse por uno de sus mejores talentos?

Sin embargo, los italianos no son los únicos interesados en este centrocampista de 20 años. También lo siguen el Aston Villa y el Brighton & Hove Albion de la Premier League y el Eintracht de Fráncfort de la Bundesliga.

Sin embargo, se pregunta si el Bayern dejaría marchar a su gran promesa. Tras una cesión de un año y medio, Aseko fichó en el verano de 2026 por el Hannover 96 de la 2. Bundesliga por un millón de euros y, tras un breve periodo de adaptación, ha completado una magnífica temporada.

Gracias a sus buenas actuaciones con el equipo de Baja Sajonia, el campeón alemán ejerció la cláusula de recompra y el jugador de 20 años regresará a Múnich al terminar la temporada.