Al reflexionar sobre la liga, el entrenador del City admitió que la lucha por el título se ha complicado y ahora deben esperar que el Arsenal pierda puntos. Guardiola declaró: «El título ya no está en nuestras manos. Antes del último partido sí lo estaba, tanto para nosotros como para el Arsenal, pero ahora no».

Pese a ello, aseveró: «Nos quedan cuatro partidos en la Premier; el siguiente es contra el Brentford. Son rivales difíciles, veremos qué sucede. Siempre afrontamos los encuentros con confianza».