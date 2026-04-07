El exjugador internacional justificó su escepticismo respecto a las posibilidades de los blancos de pasar a cuartos de final de la Champions League, sobre todo, por las bajas de renombre que el equipo madrileño ha sufrido en los últimos años.
Traducido por
«Ya no cuentan con estos dos jugadores»: ¿el Real Madrid no tiene ninguna posibilidad en el gran partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich?
«El Real Madrid siempre ha tenido jugadores que no corrían tanto. Los grandes equipos, como el Bayern de Múnich, se adueñan del partido», explicó Kramer antes del saque inicial en su papel de comentarista en Prime Video. «Pero luego fueron (Toni) Kroos y (Luka) Modric quienes volvieron a inclinar la balanza a su favor. Y, de repente, se da la vuelta un partido que parecía imposible de remontar».
Sin embargo, Kroos y Modric ya no están bajo contrato con los blancos, lo que supone una ventaja decisiva para el campeón alemán. «Ya no cuentan con esos dos jugadores y, por eso, creo que el Real Madrid entrará hoy en una especie de círculo vicioso. Que el Bayern jugará oleada tras oleada y ellos no podrán liberarse».
Aunque el Real sigue contando con una gran plantilla, sobre todo en ataque, estos jugadores no pueden decidir un partido por sí solos, según Kramer: «Ya lo dije hace año y medio: con todas las grandes estrellas que tienen, el Real Madrid ya no gana ningún partido importante, y sigo manteniendo esa afirmación».
- Getty Images Sport
Hummels destaca la importancia de Thibaut Courtois
Estas declaraciones del también experto Mats Hummels recibieron un apoyo «total», quien además destacó a otro jugador: «Un factor decisivo en los últimos años ha sido, sencillamente, Thibaut Courtois, que les ha ayudado a ganar muchísimos partidos y títulos. No ha recibido el reconocimiento que se merece por ello. Yo diría que, por sí solo, ya ha decidido al menos dos finales, además de las rondas previas».
Aunque Courtois sigue bajo contrato con el Real Madrid, se perderá los dos partidos de la Champions contra el Bayern debido a una rotura muscular. En su lugar, el suplente Andriy Lunin ocupará la portería de los blancos, aunque Hummels no lo ve al nivel del belga: «Lunin no es un mal portero, pero no tiene esa calidad. Un portero que te mantiene en el partido vale mucho».