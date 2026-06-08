¡Ya le ha dado una paliza al presidente del BVB, Lars Ricken! La selección femenina de la DFB tiene una nueva estrella en ascenso

En su debut internacional, Müller marcó el primer gol ante Noruega y, con la victoria 2-0 sobre la bicampeona del mundo, selló el pase al Mundial de Brasil 2027. «Es una sensación increíble», declaró la jugadora nacida en Dortmund tras su debut de ensueño, que tuvo que «asimilar» primero en el vestuario: «Es mucho, pero estoy muy feliz».

Antes del último partido de clasificación del martes en Eslovenia, Müller ya ha asumido lo que logró al reemplazar a la capitana lesionada Giulia Gwinn. De hecho, la lateral derecha ya publicó en Instagram un resumen de sus mejores momentos ante Noruega.

Müller hubiera querido compartir un vídeo así ya en 2025, cuando, como jugadora de los Portland Thorns, estaba lista para debutar con Alemania. Una rotura de ligamentos en un entrenamiento con la selección le obligó a parar, pero su regreso con el equipo de Christian Wück tuvo tintes de cuento de hadas.