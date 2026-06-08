¡Ya le ha dado una paliza al presidente del BVB, Lars Ricken! La selección femenina de la DFB tiene una nueva estrella en ascenso

Hace 13 años, Marie Müller ya sabía lo que quería: «De mayor quiero jugar en la Bundesliga y en la selección nacional», declaró la niña de doce años ante las cámaras de Kai Pflaume tras vencer a Lars Ricken en una prueba de malabares con el balón en el programa «Klein gegen groß». El viernes ese gran sueño se hizo realidad: la “estrella infantil” con aparato dental debutó y ya es una revelación de la selección alemana.
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En su debut internacional, Müller marcó el primer gol ante Noruega y, con la victoria 2-0 sobre la bicampeona del mundo, selló el pase al Mundial de Brasil 2027. «Es una sensación increíble», declaró la jugadora nacida en Dortmund tras su debut de ensueño, que tuvo que «asimilar» primero en el vestuario: «Es mucho, pero estoy muy feliz».
Antes del último partido de clasificación del martes en Eslovenia, Müller ya ha asumido lo que logró al reemplazar a la capitana lesionada Giulia Gwinn. De hecho, la lateral derecha ya publicó en Instagram un resumen de sus mejores momentos ante Noruega.
Müller hubiera querido compartir un vídeo así ya en 2025, cuando, como jugadora de los Portland Thorns, estaba lista para debutar con Alemania. Una rotura de ligamentos en un entrenamiento con la selección le obligó a parar, pero su regreso con el equipo de Christian Wück tuvo tintes de cuento de hadas.
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Marie Müller marca en su debut con la selección alemana y se asegura así el pase al Mundial
«Antes solía escribir en todos los libros de amigos que mi sueño era jugar en la selección nacional. Ese siempre ha sido mi objetivo, y ni siquiera la lesión me hizo perderlo de vista», afirmó Müller, quien quiere devolver la camiseta de Gwinn como es debido: «Lo haré con mucho gusto. Giuli es una jugadora fantástica, la capitana. Ha sido un honor llevar el siete, pero deseamos que vuelva».
Christian Wück también espera su regreso, pero de momento el seleccionador ha elogiado a la nueva incorporación: «Ha confirmado lo que esperábamos de ella. Además, tiene muchísimo potencial en una posición clave para nuestro juego. Por carácter es cautelosa, pero en la cancha es todo lo contrario: pide el balón, se posiciona bien y muestra una técnica increíble».
Müller podrá mostrar esa calidad el martes, aunque Wück, que cumple 53 años tras la clasificación, planea rotar a la plantilla. «Insisto en esto: necesitamos jugadoras que dominen los dos pies, y Marie es el ejemplo perfecto», concluyó.