Getty/GOAL
Traducido por
¡Ya hay precio para Adam Wharton! Se rumorea que la estrella, vinculada al Manchester United y al Liverpool, podría fichar este verano, pues ganar la Conference League quizá no baste al Crystal Palace
El Palace obtendrá un buen beneficio con la venta del centrocampista Wharton, por el que pagó 18 millones de libras.
El Palace no tiene prisa por vender: Wharton, con contrato hasta 2029, puede pedir un precio alto como internacional inglés que aspira a estar en los planes de Thomas Tuchel para el Mundial.
El canterano de Blackburn no ha dejado de crecer desde su llegada al sur de Londres por 18 millones de libras (24 millones de dólares) en febrero de 2024. Hoy es un referente en la Premier League y ya ha sido convocado cuatro veces con la selección absoluta de Inglaterra.
Ya ganó la FA Cup 2025 y la Community Shield ante Liverpool, y podría añadir otra medalla en la final de la Conference League 2026 contra el Rayo Vallecano.
- Getty
¿Bastarán el título y la clasificación para Europa para que Wharton se quede en el Palace?
Ganar le daría al Palace un título y la plaza para la Europa League 2026-27. ¿Bastaría eso para que Wharton se quede un año más?
Al preguntárselo a Morrison, exdelantero de los Eagles —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Freebets.com— respondió: «Esa es una gran pregunta. Me encantaría que se quedara otros 12 meses y creo que debería hacerlo. Pero, dado su desarrollo y que solo tiene 22 años, podría pensar: “Necesito jugar en la Liga de Campeones para ser fijo en la selección inglesa”. Y él quiere ganar títulos.
Si llega una oferta de 60 o 70 millones por un jugador que costó 18 al Blackburn, el Palace quizá tenga que aceptarla.
Me encantaría que se quedara, pero lo más probable es que se marche en verano. Si no llega la oferta adecuada, como ya pasó con Guehi o Eze, el presidente no la aceptará. Él conoce el precio que pide por Wharton y, si no llega la oferta adecuada, se quedará. Pero lo más probable es que se marche este verano».
¿Cuánto les costará Wharton a equipos como el Manchester United y el Liverpool?
Morrison ya había dicho a GOAL las cifras que podrían animar al Palace a vender: «Sí, 60 millones de libras (81 millones de dólares), 70 millones de libras (95 millones de dólares)... Si alguien pagara 80 millones de libras (108 millones de dólares), creo que se lo quedarían sin pensárselo. Pero sí, al menos entre 60 y 70 millones de libras».
Es muy joven y tiene mucho talento, así que el Palace hace bien en pedir esa cifra por un jugador que ha formado. Ojalá esté en la lista de Inglaterra para el Mundial; si ocurre, su valor subirá aún más.
Tiene todas las cualidades y, en algún momento, deberá fichar por uno de los cuatro o cinco mejores equipos o marcharse a otro campeonato para seguir creciendo.
Por ahora brilla en el Palace y sigue aprendiendo. Estará listo para el siguiente paso: quizá este verano, aunque tal vez necesite una temporada más antes de marcharse. Aún es joven».
- Getty
Contrato de Wharton: cuándo vence en Selhurst Park.
El Palace confía en que unos títulos continentales le ayuden a convencer a Wharton de que retrase su salida hasta 2027.
Su valor de mercado crecerá a medida que muestre todo su potencial, lo que beneficiará a los Eagles cuando llegue el momento de negociar su salida y reinvertir la gran suma obtenida en un sucesor a la altura de un jugador llamado a alcanzar la cima del fútbol mundial.