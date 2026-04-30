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TONI KROOSGetty Images
Daniel Buse

Traducido por

Ya hay conversaciones concretas: el regreso de Toni Kroos al Real Madrid toma forma

Primera División
Real Madrid
T. Kroos

El Real Madrid negocia con Toni Kroos su regreso al club.

Según The Athletic, Kroos no volverá como jugador: se retiró tras la Euro 2024 y lo decidió tras reflexionar. Tras su retiro, el Real Madrid se quedó sin títulos en la 2024/25 con Carlo Ancelotti y ahora, con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, amenaza con repetir la sequía. 

  • Los madridistas ven para Kroos un camino similar al de Zinedine Zidane: del campo a la dirección técnica. Tras retirarse, Zidane ingresó al club, ascendió gradualmente y, como entrenador, ganó dos Champions en el Bernabéu. 

    Según el portal, Kroos podría iniciar como asesor y representar al club en actos oficiales, aunque también podría integrarse en el entorno del equipo y, más adelante, convertirse en entrenador. 

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  • Toni KroosGetty

    El Real Madrid quiere aprovechar la experiencia de Kroos

    Los madridistas no quieren prescindir de la experiencia de Kroos. Santiago Solari es el director de fútbol profesional, pero el jefe de ojeadores, Juni Calafat, y el director deportivo, José Ángel Sánchez, tienen más influencia y asesoran al presidente Florentino Pérez en los fichajes clave. Si hay acuerdo, Kroos podría aportar su opinión en estas decisiones. 

    De momento, Kroos se centra en su pódcast y en la escuela de fútbol «Toni Kroos Academy», que fundó en Madrid. 

  • Los éxitos de Toni Kroos en el Real Madrid:

    Ganador de la Liga de Campeones2016, 2017, 2018, 2022, 2024
    Campeón de España2017, 2020, 2022, 2024
    Campeón de la Copa de España2023
    Campeón de la Supercopa2018, 2020, 2022, 2024
    Campeón del Mundo de Clubes2015, 2017, 2018, 2019, 2023
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