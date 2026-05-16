En su comunicado, Lewandowski escribió: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión: cuatro temporadas, tres campeonatos».
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¡Ya es oficial! Robert Lewandowski confirma su futuro en el FC Barcelona
El polaco explicó: «Nunca olvidaré el cariño que me han mostrado los aficionados desde mis primeros días aquí. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos los que he conocido a lo largo de estos maravillosos cuatro años».
Agradeció a Joan Laporta «por permitirme vivir el capítulo más increíble de mi carrera» y concluyó: «El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Visca el Barça. Visca Catalunya».
- AFP
¿A dónde se va Lewandowski?
El polaco fichó por el Barcelona en 2022 procedente del Bayern de Múnich. En 191 partidos oficiales con el equipo catalán ha marcado 119 goles y dado 24 asistencias.
El Barça le ha ofrecido renovar, pero con peores condiciones económicas y menos minutos garantizados.
Varios equipos siguen su situación: clubes de Estados Unidos, Arabia Saudí y, según rumores, la Juventus de Turín.
Lewandowski: ¿una oferta de ensueño desde Chicago?
Según las últimas noticias, Lewandowski habría recibido una oferta millonaria del Chicago Fire. El director deportivo del club, Gregg Broughton, ya confirmó su interés.
La propuesta, la más lucrativa que tiene sobre la mesa, alcanzaría los 15 millones de euros brutos por temporada, ampliables a 20 millones con primas por objetivos.
Para Lewandowski, esas cifras y la posibilidad de ser protagonista en la MLS podrían ser el factor decisivo para cruzar el charco.
- (C)Getty Images
Robert Lewandowski: estadísticas en el FC Barcelona
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas-rojas 189 119 24 14 1