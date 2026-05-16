¡Ya es oficial! Robert Lewandowski confirma su futuro en el FC Barcelona

El polaco explicó: «Nunca olvidaré el cariño que me han mostrado los aficionados desde mis primeros días aquí. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos los que he conocido a lo largo de estos maravillosos cuatro años».

Agradeció a Joan Laporta «por permitirme vivir el capítulo más increíble de mi carrera» y concluyó: «El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Visca el Barça. Visca Catalunya».