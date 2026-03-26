Ya es oficial: el Bayern de Múnich renueva a dos jugadores y envía un mensaje contundente

De este modo, el club les da tiempo a los dos jugadores lesionados para que se recuperen por completo tras sufrir graves lesiones de rodilla.

Hace poco se firmó un contrato a largo plazo con el centrocampista David Santos Daiber, una promesa de la cantera, y ahora le siguen otros dos jugadores: Aitamer y Richter.

Precisamente en el caso de Aitamer se ve por qué el club ha tomado esta decisión. El jugador ofensivo sufrió en marzo de 2024, en un partido contra el Augsburgo II, una rotura de ligamentos cruzados cuyas consecuencias fueron más graves de lo que se pensaba inicialmente. Tras la operación y una larga rehabilitación, parecía que el regreso del jugador de 22 años estaba a la vista, pero a principios de 2025 una nueva lesión grave de rodilla le hizo dar un paso atrás. Desde entonces, el jugador nacido en Múnich, que lleva muchos años formándose en la cantera del FCB, sigue esperando su regreso.