«¡Ya era hora!» - Cole Palmer se pronuncia tras ser nombrado capitán del Chelsea con una preocupante confesión: «Por fin puedo volver a chutar»

Más allá de los goles y la creatividad, Rosenior no tardó en destacar el esfuerzo defensivo que Palmer demostró mientras llevaba el brazalete de capitán. En un partido en el que el Chelsea dominó de principio a fin, el capitán no bajó el nivel en defensa. El entrenador añadió: «Cole está contento con ello. Cole es un jugador que, en los momentos importantes, puede decidir un partido. Pero si ves el partido de hoy con Cole o con Joao [Pedro], se están replegando, están corriendo hacia su propia área. Pedro estaba haciendo entradas en su propia área. Hay que volver a lo básico. Creo que los jugadores, en cuanto a los fundamentos del juego de hoy, estuvieron muy, muy bien y Cole predicó con el ejemplo».

Queda por ver si Palmer conservará el brazalete de capitán para el próximo enfrentamiento contra el Manchester City, pero su actuación contra el Port Vale sin duda le ha dado opciones. Con el Chelsea entrando en la recta final de la temporada y una semifinal de la FA Cup en el horizonte, un Palmer en plena forma y con el brazalete de capitán podría marcar la diferencia. La atención se centra ahora en si la estrella inglesa podrá mantener este impulso físico mientras los Blues se preparan para una exigente racha de partidos en abril.