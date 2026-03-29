Ahora la noticia es oficial: Igor Tudor deja el Tottenham tras el comunicado emitido directamente por el club inglés, en el que se anunciaba la separación de mutuo acuerdo entre ambas partes. Desde su llegada, el técnico croata —que se liberó de su contrato con la Juventus— no ha cumplido con las expectativas, sumando solo un punto (contra el Liverpool) en la Premier League y sin lograr levantar la suerte de los Spurs, que siguen inmersos de lleno en la lucha por evitar el descenso a la Championship, con solo un punto de ventaja sobre el penúltimo puesto.

Pero ahora, ¿en quién confiarán los ingleses para evitar el abismo del descenso a la Segunda División inglesa?