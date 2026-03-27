«Y ahora otra vez en la liga regional»: un exjugador de la selección nacional no entiende la convocatoria de Leroy Sané para el equipo de la DFB

De hecho, Sané se quedó en el banquillo en los dos partidos de octavos de final de la Liga de Campeones que el campeón turco disputó contra el Liverpool FC. Mientras que en el partido de ida (1-0) no llegó a saltar al campo, en el de vuelta (0-4) pudo jugar al menos 45 minutos. En la Süper Lig, cumplió recientemente una sanción por tarjeta roja en la victoria por 3-0 del Galatasaray contra el Başakşehir.

Por el contrario, el veterano jugador del FC Bayern causó una excelente impresión en sus últimas apariciones con la selección nacional: en la importante victoria por 6-0 en el último partido de clasificación para el Mundial a mediados de noviembre, brilló con luz propia y sumó tres puntos (dos goles y una asistencia). Anteriormente, también había dado una asistencia en la victoria por 2-0 en Luxemburgo.

Dietmar Hamann, otro exjugador de la selección alemana, tampoco entiende la convocatoria de Sané. «Me ha sorprendido mucho», declaró Hamann hace unos días en Sky: «Tenemos a El Mala, tenemos a Adeyemi, tenemos a Beier. Creo que todos ellos se lo merecerían más que Leroy Sané. Para mí es incomprensible».

De cara al Mundial de este verano, Sané compite por el puesto de extremo derecho con su antiguo compañero de club Serge Gnabry. El jugador de 30 años ha disputado hasta ahora 72 partidos internacionales, en los que ha marcado 16 goles y ha dado 10 asistencias.