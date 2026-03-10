Laporta se ha apresurado a desestimar estas acusaciones, calificando a su antiguo entrenador de peón en un juego político más amplio de cara a las próximas elecciones presidenciales. El presidente argumentó que el traspaso fracasó por falta de comunicación por parte del entorno del jugador y no por ningún veto de la directiva.

Afirmó que el entrenador se había dejado utilizar, señalando que, mientras se preparaban los planes financieros, Jorge Messi guardó un silencio repentino antes de que se les informara de la decisión de fichar por el Inter de Miami.

«En cuanto a Messi, en 2023 envié el contrato a Jorge Messi, que fue muy educado. Y en mayo me dijo que no podía ser porque aquí estaría sometido a demasiada presión y que prefería irse a Miami. Y yo le dije que lo respetaba», afirmó.

Tebas ha reforzado esta defensa insistiendo en que la liga nunca proporcionó la autorización financiera necesaria, y añadió que nunca se realizó ninguna solicitud oficial.