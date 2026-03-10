Getty/GOAL
Traducido por
«Xavi tiene razón»: el director del Atlético de Madrid respalda al legendario jugador del Barcelona en su afirmación sobre el regreso de Lionel Messi, a pesar de las negativas de Joan Laporta y Javier Tebas
Allemany respalda a Xavi en la saga Messi
Ha surgido un giro impactante en relación con el fallido regreso de Messi al Barcelona. El exdirector deportivo blaugrana Alemany, que trabajó en el club entre 2021 y 2023, ha salido en defensa de Xavi. En declaraciones previas al partido de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid, el actual directivo del Atlético confirmó que la versión de los hechos del legendario centrocampista es totalmente cierta.
«Xavi tiene razón, nos dijeron que lo tenían [la aprobación de La Liga]», afirmó Alemany, contradiciendo directamente la versión defendida por la actual directiva. El entrenador había desatado la polémica al afirmar que Laporta saboteó un fichaje que estaba prácticamente cerrado, alegando que tenían «luz verde» antes de que todo se viniera abajo de forma inesperada.
- Getty Images Sport
Laporta y Tebas niegan las acusaciones.
Laporta se ha apresurado a desestimar estas acusaciones, calificando a su antiguo entrenador de peón en un juego político más amplio de cara a las próximas elecciones presidenciales. El presidente argumentó que el traspaso fracasó por falta de comunicación por parte del entorno del jugador y no por ningún veto de la directiva.
Afirmó que el entrenador se había dejado utilizar, señalando que, mientras se preparaban los planes financieros, Jorge Messi guardó un silencio repentino antes de que se les informara de la decisión de fichar por el Inter de Miami.
«En cuanto a Messi, en 2023 envié el contrato a Jorge Messi, que fue muy educado. Y en mayo me dijo que no podía ser porque aquí estaría sometido a demasiada presión y que prefería irse a Miami. Y yo le dije que lo respetaba», afirmó.
Tebas ha reforzado esta defensa insistiendo en que la liga nunca proporcionó la autorización financiera necesaria, y añadió que nunca se realizó ninguna solicitud oficial.
La fuente exige la verdad antes de las elecciones.
Con las elecciones previstas para el 15 de marzo, el rival presidencial Víctor Font, que ha recibido el apoyo de Xavi, ha aprovechado las repercusiones para exigir total transparencia al club. Font ha sugerido que la actual administración se esconde tras el éxito deportivo del entrenador Hansi Flick y el auge de los talentos de la cantera para enmascarar sus fracasos pasados.
«Creo que Messi no hablará entre hoy y el domingo, pero espero que lo haga», dijo Font. «Que explique la verdad, sobre su salida del club y su intento de volver a la entidad en 2023, para que los socios no voten engañados y con la cortina de humo de la ilusión que nos generan Hansi Flick y los jóvenes».
- AFP/Josep Lago
Las versiones contradictorias dejan a los seguidores en la incertidumbre.
A medida que se intensifica la retórica, la atención en Cataluña sigue dividida entre el drama en la sala de juntas y sus obligaciones en el campo bajo las órdenes de Flick. Para los aficionados, la posibilidad de que el argentino se despida del estadio es ahora objeto de debate histórico. Sin embargo, las consecuencias de esa operación fallida siguen amenazando la estabilidad de la jerarquía con las elecciones que se celebrarán esta semana.
Anuncios