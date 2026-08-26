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Xavi contacta de urgencia con Virgil van Dijk antes de una debut de pesadilla contra Jürgen Klopp
Contactando con el capitán del Liverpool
Xavi Hernandez no ha perdido el tiempo a la hora de hacer valer su autoridad como nuevo seleccionador de la selección de los Países Bajos al establecer un contacto inmediato con las figuras veteranas del vestuario. Desde el inicio de su etapa, el técnico español identificó al capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, como un pilar indispensable para la selección neerlandesa. Xavi ya ha iniciado intensas conversaciones con el grupo de liderazgo para seguir de cerca a los jugadores, sentar las bases fundamentales y disfrutar a fondo de las primeras etapas de su carrera como seleccionador.
- AFP
Alinear las ambiciones con Van Dijk
El nuevo seleccionador de los Países Bajos reconoció que ya ha hablado con el central del Liverpool, al tiempo que expuso sus planes para seguir dialogando sobre sus objetivos a largo plazo. Xavi subrayó la importancia de comprender la mentalidad del defensa, su motivación personal y su hambre competitiva bajo el régimen recién establecido. «Hablé con él. Estaré en contacto con él», explicó Xavi al hablar sobre el futuro de la estrella del Liverpool.
«Quiero hablar más sobre cuál es su ambición, su pasión. Y ya veremos. Pero necesito hablar con él».
- AFP
Un bautismo de fuego contra Klopp
Xavi no tendrá ningún periodo de adaptación suave al ponerse al frente de su primer partido internacional en el banquillo de Países Bajos. Su debut como entrenador trae consigo un choque de primer nivel contra Alemania, un equipo dirigido actualmente por el exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp. Lejos de rehuir el exigente reto, el exentrenador del Barcelona ha asumido la enorme magnitud de medirse a una de las selecciones de élite de Europa desde el primer momento.
"Me siento ilusionado. Me siento motivado porque, como sabéis, jugamos contra Alemania, uno de los mejores equipos de Europa y uno de los mejores entrenadores de los últimos años", señaló Xavi.
Preparándose para la prueba definitiva
Países Bajos se enfrentará a su rival tradicional, Alemania, en la UEFA Nations League 2026-27 en Ámsterdam el 24 de septiembre, en un partido que marcará los debuts oficiales tanto de Xavi como de Klopp como nuevos seleccionadores de sus respectivos países. Con este enorme desafío esperándole desde el mismo inicio de su contrato de cuatro años, Xavi mantiene plena confianza en la capacidad de su plantilla para estar a la altura. Al mantener vías de comunicación abiertas con líderes clave como Van Dijk, del Liverpool, el técnico pretende asegurarse de que sus jugadores lleguen a este duelo de máxima exigencia totalmente unidos y completamente preparados.
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