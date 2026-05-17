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Xabi Alonso sugiere su posible fichaje como entrenador del Chelsea con una publicación en redes sociales
Una publicación en las redes sociales despierta el entusiasmo por el Chelsea
El domingo por la mañana, Xabi Alonso pareció confirmar su fichaje como entrenador del Chelsea con una publicación en su cuenta oficial de X que luego eliminó. El mensaje, que incluía un enlace a la noticia de Marca, indicaba: «Xabi Alonso, a punto de convertirse en entrenador del Chelsea».
La publicación, ya eliminada, llega tras rumores de un acuerdo cerrado entre los Blues y el técnico de 44 años. Tras el cese de Liam Rosenior en abril, el Chelsea buscaba un sustituto de renombre, y la actividad de Alonso en redes confirma que la búsqueda ha terminado.
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Se ha alcanzado un acuerdo sobre un contrato a largo plazo.
El sábado por la noche se confirmó que el Chelsea fichó a su principal objetivo como entrenador tras firmar un contrato de cuatro años. El español fue visto en Londres la semana pasada manteniendo conversaciones con la directiva de los Blues, donde aceptó el reto de enderezar el rumbo del club tras una temporada difícil.
Alonso estaba sin equipo desde enero, cuando dejó el Real Madrid tras siete meses en los que ganó 24 de 34 partidos. A pesar de esa salida prematura, su prestigio en Europa se mantiene intacto gracias a sus logros históricos en Alemania.
Éxito en la Bundesliga y récord en Madrid
Antes de llegar a Madrid, Alonso logró una de las mejores temporadas recientes: ganó la Bundesliga 2023-24 sin perder con el Leverkusen, sumó la DFB-Pokal y llegó a la final de la Europa League. Ese palmarés convenció a los dueños del Chelsea de ficharlo. En el Real Madrid sumó 24 victorias que lo mantuvieron en la lucha por La Liga y le hicieron avanzar en la Champions, pese a su repentina salida. Los propietarios del Chelsea confían en esa mentalidad ganadora para acabar con ocho años sin títulos nacionales.
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Finaliza la primera vuelta en Stamford Bridge
La posible llegada de Alonso se conoce tras un final de temporada decepcionante para el entrenador interino Calum McFarlane. El Chelsea perdió 1-0 ante el Manchester City en la final de la FA Cup el sábado, con gol de Antoine Semenyo. Después del partido, McFarlane criticó el arbitraje y declaró: «Fue un partido igualado; ambos equipos tuvieron momentos de dominio en distintos momentos. Son dos equipos muy buenos y respeto mucho lo logrado por el Manchester City, así que les felicito».
Sobre los penaltis, añadió: «Un resultado decepcionante en un partido muy igualado. Para mí, la colisión entre Jorrel Hato y [Abdukodir] Khusanov dentro del área es penalti; si ocurriera fuera del área, sería falta. Es muy similar a lo de la semana pasada en Liverpool con Joao Pedro y Jeremie Frimpong; dije lo mismo, pensé que también era penalti, así que a veces te los pitan y otras no».