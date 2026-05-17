Xabi Alonso sugiere su posible fichaje como entrenador del Chelsea con una publicación en redes sociales

El domingo por la mañana, Xabi Alonso pareció confirmar su fichaje como entrenador del Chelsea con una publicación en su cuenta oficial de X que luego eliminó. El mensaje, que incluía un enlace a la noticia de Marca, indicaba: «Xabi Alonso, a punto de convertirse en entrenador del Chelsea».

La publicación, ya eliminada, llega tras rumores de un acuerdo cerrado entre los Blues y el técnico de 44 años. Tras el cese de Liam Rosenior en abril, el Chelsea buscaba un sustituto de renombre, y la actividad de Alonso en redes confirma que la búsqueda ha terminado.





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