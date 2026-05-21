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Xabi Alonso «habría esperado» al Liverpool, afirma la exestrella John Arne Riise, quien explica por qué Arne Slot puede frenar la amenaza de destitución pese a los abucheos en Anfield
Alonso se dirige al Chelsea en medio de las dudas sobre el futuro de Slot
Se ha especulado mucho sobre un posible regreso de Alonso a Merseyside. Tras proclamarse campeón de la Liga de Campeones durante su etapa de cinco años como jugador del Liverpool, el español sigue manteniendo fuertes vínculos con los Reds.
Sin embargo, a partir del verano de 2026 vestirá de azul: tras quedar libre en enero, después de 34 partidos al frente del Real Madrid, el técnico de 44 años regresa a Inglaterra, al oeste de Londres.
El acuerdo ha sorprendido, pues Alonso afrontará presión inmediata para dar resultados ante una afición expectante que debe ganarse rápido. Habría contado con más crédito y margen de maniobra de haber regresado al Merseyside.
Liverpool nunca le hizo oferta, pese a las dudas sobre el futuro de Slot un año después de ganar la Premier. La temporada 2025-26, complicada, acabó con la clasificación para la Champions, pero sin justificar la inversión récord del último mercado veraniego.
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Por qué se autorizó a Alonso a hacerse cargo del equipo en Stamford Bridge
Por ahora, Slot cuenta con el pleno apoyo de la directiva. El exjugador de los Reds, Riise —en declaraciones exclusivas a GOAL con Campobet—, comentó sobre la decisión de no fichar a Alonso, quien podría no estar disponible pronto: «Creo que es una señal: si el Liverpool pensara en despedir a Arne Slot, ya habrían hablado con Xabi y lo habrían mantenido informado.
Ahora que Xabi fichó por el Chelsea, se ve que no hablaron con su representante ni piensan echar a Slot. Xabi era la opción obvia para todos si buscaban cambio.
«Si Xabi hubiera tenido opciones en Liverpool, habría esperado. Pero aceptó rápido el Chelsea, lo que sugiere que no hubo muchas conversaciones y que el puesto de Slot está a salvo».
¿Significan los abucheos el principio del fin para Slot?
Slot ha desafiado las críticas, pero los abucheos del público son inevitables. Perder el apoyo de la afición, incluso la fiel hinchada del Liverpool, es difícil de recuperar.
Al preguntarle si estos abucheos marcan el principio del fin para cualquier entrenador, Riise añadió: «No es buena señal. Se trata más bien de reacciones negativas a decisiones que toma en los partidos y con las que los aficionados no están de acuerdo.
Por ejemplo, cuando sacó a Rio [Ngumoha] hace unos partidos, la grada protestó, pero luego lo explicó y estoy de acuerdo con Slot: lo hace con tacto.
Él lo sabe y avisó que habría abucheos al sustituir a Rio, quien ya no tenía fuerzas para sprints ni para volver a defensa. Si no hay jugadores que puedan hacer el trabajo, el equipo queda mal. Explicó la decisión y lo entiendo. Yo también me sorprendí porque estaba jugando bien, pero si no tenía fuerzas para seguir, no podía seguir en el campo.
Ahora parece que todo lo que hace Arne se ve con malos ojos, haga lo que haga. Eso es una mala señal para un entrenador, porque normalmente la gente dice: “Es algo bueno, él sabe por qué lo hizo”. Pero ahora es: “No, no deberías hacerlo”.
Tiene por delante una gran tarea para darle la vuelta a la situación en lo que respecta a la confianza de la afición y también de sus propios jugadores. Porque si empiezas a perder el control del vestuario —no digo que lo haya perdido—, pero si empiezas a perder, ahí es cuando se acaba el partido».
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La clasificación para la Liga de Campeones, un consuelo para el Liverpool
La victoria del Aston Villa en la final de la Europa League, sumada a su cuarto puesto en la Premier, hace que acabar sexto baste para lograr el billete a la Liga de Campeones.
Liverpool podría caer a la sexta plaza, aunque todo indica que acabará quinto tras su último partido en casa ante el Brentford el domingo. En Anfield se avecinan fichajes y salidas, y Slot —con Alonso lesionado— debe demostrar que es el hombre capaz de devolver al equipo al buen camino de cara a la temporada 2026-27.