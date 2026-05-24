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William Saliba admite que el PSG «sigue dando miedo», pero la ambiciosa estrella del Arsenal confía en que «la mejor defensa» silenciará a Ousmane Dembélé y compañía
El Arsenal centra su atención en Europa tras conquistar el título
Saliba insiste: el Arsenal no se conforma tras ganar la Premier con Arteta. El central francés, clave en el título, asegura que el equipo ya piensa en triunfar en Europa. Ahora preparan el duelo de Champions contra el PSG en Budapest. Saliba admira la calidad ofensiva de los de Enrique, pero confía en la defensa gunner para el partido.
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Saliba destaca el ansia del Arsenal por alcanzar nuevos éxitos
Saliba afirmó que el primer título liguero del Arsenal bajo Arteta es solo el inicio para la plantilla. El defensa admitió la amenaza ofensiva del PSG, con jugadores como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
«Significaría mucho», declaró Saliba a The Standard. «Es mi primer título de la Premier y estoy contento, pero no satisfecho; quiero más. La semana que viene tenemos una gran oportunidad en la Champions y debemos darlo todo».
«El año pasado daban miedo y este año siguen dando miedo, así que nada ha cambiado. Sabemos que para ganarles debemos dar el 100 %. Tenemos la mejor defensa de la temporada y, cuando eres el mejor, quieres medirte a los mejores. Por eso estamos contentos de enfrentar a delanteros así el sábado y espero que ganemos esa batalla».
El Arsenal pone fin a años de frustración
El triunfo en la Premier League puso fin a una racha frustrante para el Arsenal, subcampeón en las tres temporadas anteriores. Saliba admitió que esas decepciones fueron duras de aceptar.
«Sabía que sería difícil ganar la Premier League, pero durante tres años quedamos segundos y fue duro porque en los dos primeros merecíamos el título», añadió Saliba.
«Todos los partidos de la Premier League son muy duros, incluso contra el último clasificado. Por fin hemos ganado la liga y ahora vamos a por la próxima».
- AFP
El Arsenal en busca de la gloria europea
El Arsenal centra toda su atención en el partido de Liga de Campeones contra el PSG, con el que busca su primer gran título europeo. Saliba y la defensa gunner afrontan su mayor desafío ante una de las delanteras más peligrosas del continente, aunque la plantilla mantiene alta la confianza tras ganar por fin la Premier League.