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William Gallas insta al Chelsea a descartar a Cesc Fábregas y contratar a un entrenador «duro» de La Liga para «ganar títulos muy pronto» tras el despido de Liam Rosenior
Rosenior, destituido tras la goleada del Brighton
BlueCo destituyó a Rosenior tras la goleada 3-0 en Brighton, y el Chelsea busca de nuevo entrenador. El exentrenador del Hull City apenas duró tres meses tras reemplazar a Enzo Maresca en enero, pero la falta de mejoras forzó la decisión de la directiva. Ahora, con Andoni Iraola (Bournemouth) y Cesc Fábregas (Como) entre los favoritos, el club debe elegir entre la juventud y la experiencia.
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La necesidad de un liderazgo riguroso
Gallas cree que su exequipo necesita un ganador nato que cambie la cultura del vestuario, no otro entrenador en ciernes. Las recientes actuaciones del plantel, dice, exigen un técnico dispuesto a ser inflexible con sus jugadores.
Sobre por qué ve a Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, como el candidato ideal para devolver los títulos al oeste de Londres, Gallas declaró a Boyle Sports: «Todo depende de lo que se busque. A largo plazo se podría fichar a Cesc Fábregas, que le va bien con su club y, al ser joven, puede conectar con la plantilla. A largo plazo puede devolver al Chelsea a las posiciones que todos esperan.
Pero si buscan éxito inmediato, necesitan a alguien con experiencia que los guíe, como Diego Simeone, capaz de ganar títulos rápido. Los jugadores del Chelsea quizá también lo necesiten, porque debemos ver más guerreros y soldados en el equipo tras lo mostrado. Hace falta un entrenador más duro con los jugadores».
Se evidencia una estrategia de contratación defectuosa.
Gallas criticó a los directores deportivos y afirmó que los problemas actuales se deben a la falta de fichajes de jugadores veteranos. Señala que el exceso de confianza en las promesas ha dejado al equipo sin columna vertebral ni líderes para momentos de presión.
Al analizar los problemas de la plantilla y la falta de autoridad defensiva en el Chelsea, Gallas añadió: «Llevo años señalando esto: quienes fichan jugadores deben mejorar.
«Debe haber más experiencia en todas las líneas. En la defensa se necesita un líder que controle el juego, hable con los compañeros y asuma la presión».
- AFP
Simeone sigue siendo un objetivo difícil
Convencer a Simeone para que deje el Metropolitano es un gran obstáculo: el técnico de 55 años tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2027. Su condición de leyenda se respalda con un palmarés que incluye dos La Liga, dos Europa League, dos Supercopas de la UEFA, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Ahora prepara al equipo para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal, un nivel de competición que evidencia la brecha táctica que afrontan los inestables Blues.