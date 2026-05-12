Sneijder, excentrocampista del Inter y de Holanda, reconoció en una entrevista con Hard Rock Bet la calidad de los centrales del Arsenal, pero alertó de un posible desequilibrio en las bandas. «Si tuviera que elegir un ganador, diría el PSG. El Arsenal no encaja goles con facilidad y tiene dos centrales excelentes.

No creo que sus laterales sean los mejores de la Champions, y ahí es donde el PSG, sobre todo por la izquierda, puede hacer daño. Todos los que amamos al Arsenal esperamos que Justin Timber se recupere para la final; si no, lo tendrán muy difícil. Aun así, el Arsenal sabe cómo reforzar la defensa con Declan Rice retrasándose para ayudar en la zaga».







