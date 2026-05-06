Wesley Sneijder afirma que la UEFA debería haber CANCELADO el partido decisivo de la Liga de Campeones del Arsenal contra el Atlético de Madrid antes del descanso y sostiene que los Gunners «no cuentan con ningún jugador de primer nivel»

Mientras Sneijder cuestionaba la calidad del partido, el entrenador del Atlético, Diego Simeone, asumió con humildad la eliminación. A pesar de un posible penalti no pitado, el argentino evitó excusas y destacó la fortaleza del líder de la Premier League.

«Si nos hemos quedado fuera, es porque nuestro rival merecía pasar. Fueron letales en la primera parte y se ganaron su pase. Pero lo que siento es tranquilidad, paz. El equipo lo dio todo», dijo Simeone. «Vinimos a competir contra un equipo increíblemente potente y, con nuestras propias armas, luchamos con todas nuestras fuerzas. Estoy agradecido a nuestra afición y a nuestros jugadores, y estoy orgulloso de estar donde estoy. Dije durante la pretemporada en el estadio que íbamos a competir, y lo hicimos. Por desgracia, no ganamos nada, eso es cierto, pero llegamos a lugares a los que no es fácil llegar».