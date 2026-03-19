Weah se pronuncia sobre la Copa Africana de Naciones: «Enhorabuena a Marruecos. Quien abandona el campo es un perdedor»

La decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de revocar la victoria de Senegal en la Copa Africana de Naciones y otorgársela a Marruecos sigue dando que hablar. De hecho, en la tarde del martes 17 se dictó una sentencia histórica que otorgó la victoria del trofeo a la selección de Hakimi, en la que se lee: «La selección senegalesa ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) Marruecos 2025, cuyo resultado se ha registrado como 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol». ¿El motivo? En los últimos minutos del partido se produjo una protesta clamorosa del equipo senegalés, que primero se quejó por un penalti no pitado y luego estalló de rabia por la intervención del VAR, que pitó un penalti a favor de Marruecos por un contacto muy similar.



