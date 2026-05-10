Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Wayne Rooney señala la “primera pregunta” que el Manchester United debe responder antes del mercado de fichajes de verano, y advierte a los “Diablos Rojos” sobre lo que se juega en su lucha por el título de la Premier League

W. Rooney
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Fichajes

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, advirtió que, si no se define pronto el entrenador, los fichajes para el verano podrían peligrar. El ex capitán asegura que los objetivos de traspaso dudarán en firmar si no saben quién dirigirá el equipo la próxima temporada, lo que podría dejar a los «Diablos Rojos» atrás en la Premier League antes incluso de empezar.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    La cuestión clave para los posibles fichajes

    Rooney afirma que la incertidumbre sobre el entrenador titular aleja a los jugadores de élite, mientras Michael Carrick dirige el equipo de forma interina.

    En declaraciones a Match of the Day, el máximo goleador de la historia del United explicó que cualquier talento de talla mundial al que se acercara el club buscaría inmediatamente garantías sobre la visión a largo plazo y la persona al frente de la misma.

    «Si yo fuera jugador y el United quisiera ficharme, preguntaría: “¿Quién es el entrenador? ¿Me quiere?”», afirmó. «El club debe anunciar al técnico cuanto antes para poder contratar a los jugadores que necesita».


    • Anuncios

  • Se insta a INEOS a actuar con celeridad

    Bajo la supervisión de Sir Jim Ratcliffe e INEOS, crece la presión para definir el futuro de Carrick.

    Carrick ha liderado un notable resurgimiento —ganando 10 de sus primeros 15 partidos y asegurando el regreso a la Liga de Campeones—, pero la falta de un nombramiento oficial está generando malestar.

    Rooney advierte que, si INEOS no actúa pronto, el United podría perder a sus objetivos ante rivales mejor organizados. La leyenda ha expresado su apoyo a su excompañero y considera que Carrick se ha ganado el derecho a liderar el club, por lo que pide un anuncio rápido para cerrar los fichajes de verano.


  • Refuerzos en el centro del campo y aspiraciones al título

    Los Red Devils han sido vinculados a centrocampistas como Adam Wharton y Sandro Tonali para reforzar su plantilla y acercarse a los líderes. Con la Liga de Campeones en mente, se considera esencial contar con un plantel más amplio para competir por los principales títulos.

  • FBL-FRIENDLY-SUI-GERAFP

    Candidatos a entrenador del Manchester United

    Aunque Carrick sigue siendo el principal candidato al puesto de entrenador titular, el club sigue vinculado a nombres de gran experiencia como Julian Nagelsmann, Luis Enrique y Andoni Iraola. Por ahora, sin embargo, el United se centrará en terminar la temporada con fuerza, con los partidos contra el Nottingham Forest y el Brighton aún por disputar, en su intento por asegurarse el tercer puesto.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO