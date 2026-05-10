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Wayne Rooney señala la “primera pregunta” que el Manchester United debe responder antes del mercado de fichajes de verano, y advierte a los “Diablos Rojos” sobre lo que se juega en su lucha por el título de la Premier League
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La cuestión clave para los posibles fichajes
Rooney afirma que la incertidumbre sobre el entrenador titular aleja a los jugadores de élite, mientras Michael Carrick dirige el equipo de forma interina.
En declaraciones a Match of the Day, el máximo goleador de la historia del United explicó que cualquier talento de talla mundial al que se acercara el club buscaría inmediatamente garantías sobre la visión a largo plazo y la persona al frente de la misma.
«Si yo fuera jugador y el United quisiera ficharme, preguntaría: “¿Quién es el entrenador? ¿Me quiere?”», afirmó. «El club debe anunciar al técnico cuanto antes para poder contratar a los jugadores que necesita».
Se insta a INEOS a actuar con celeridad
Bajo la supervisión de Sir Jim Ratcliffe e INEOS, crece la presión para definir el futuro de Carrick.
Carrick ha liderado un notable resurgimiento —ganando 10 de sus primeros 15 partidos y asegurando el regreso a la Liga de Campeones—, pero la falta de un nombramiento oficial está generando malestar.
Rooney advierte que, si INEOS no actúa pronto, el United podría perder a sus objetivos ante rivales mejor organizados. La leyenda ha expresado su apoyo a su excompañero y considera que Carrick se ha ganado el derecho a liderar el club, por lo que pide un anuncio rápido para cerrar los fichajes de verano.
Refuerzos en el centro del campo y aspiraciones al título
Los Red Devils han sido vinculados a centrocampistas como Adam Wharton y Sandro Tonali para reforzar su plantilla y acercarse a los líderes. Con la Liga de Campeones en mente, se considera esencial contar con un plantel más amplio para competir por los principales títulos.
- AFP
Candidatos a entrenador del Manchester United
Aunque Carrick sigue siendo el principal candidato al puesto de entrenador titular, el club sigue vinculado a nombres de gran experiencia como Julian Nagelsmann, Luis Enrique y Andoni Iraola. Por ahora, sin embargo, el United se centrará en terminar la temporada con fuerza, con los partidos contra el Nottingham Forest y el Brighton aún por disputar, en su intento por asegurarse el tercer puesto.