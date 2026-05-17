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Moataz Elgammal

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Wayne Rooney podría operarse tras parar un disparo de Jordan Pickford, lo que le ha dejado con una escayola

W. Rooney
Manchester United
J. Pickford
Everton
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Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, podría necesitar una operación tras lesionarse la muñeca. El ex capitán inglés apareció con una escayola mientras comentaba la final de la FA Cup del sábado. Se lesionó al intentar detener un potente disparo del portero del Everton, Jordan Pickford, durante una grabación televisiva.

  • Una parada que le ha salido cara al exdelantero

    Rooney visitará el lunes a un especialista para saber si necesita cirugía en su muñeca. El jugador de 40 años apareció el sábado en la retransmisión de la BBC de la final de la FA Cup, en la que el Manchester City venció 1-0 al Chelsea con gol de Antoine Semenyo. Llevaba una escayola en el brazo y explicó que se lesionó al probar sus reflejos bajo los palos durante una grabación en el campo de entrenamiento del Everton. Rooney realizó una acción defensiva que acabó requiriendo evaluación médica.

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    Explicación del momento del impacto

    Durante la retransmisión se mostró un vídeo en el que Rooney, exdelantero del Everton, se lanzaba a la izquierda para detener un potente disparo de Pickford, actual portero del club y de Inglaterra. «Fijaos en esa parada. La detuve, pero luego me lastimé la mano; el lunes veré al cirujano para saber si debo operarme. El impacto fue demasiado para mi muñeca, por eso no llevo el anillo de boda».

  • Richards cuestiona a su antiguo rival

    La revelación desató las bromas en el plató, sobre todo de su compañero de tertulia y exdefensa del Manchester City, Micah Richards. Al conocer la insólita lesión, Richards bromeó: «¿Nunca vas a madurar?». El intercambio reflejó la eterna rivalidad entre dos hombres que se midieron en los derbis de Mánchester. El exentrenador del D.C. United y del Plymouth Argyle lo escuchó con calma y, estoico, concluyó: «Me dolió, pero se me pasará».

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    De cara al Mundial

    El jugador, de 40 años, seguirá con sus labores en los medios mientras termina la temporada. Rooney, con la muñeca aún en recuperación, ya planea cubrir el Mundial de 2026 para la BBC. Inglaterra debutará en el Grupo L ante Croacia, Ghana y Panamá.

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